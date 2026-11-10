Le zeppole della nonna e il vino nuovo: a San Martino torna la magia della tradizione

Domani è San Martino, ed è tempo di zeppole. In Sicilia le conoscono tutti e le amano tutti. A molti ricordano le nonne, che con il cucchiaio lavoravano energicamente la pasta prima di friggerla nell’olio bollente. Semplici con lo zucchero, ripiene di crema dolce o di ripieno salato, oppure immerse nel vino cotto: per i siciliani le zeppole sono una vera tradizione.
Sono il dolce legato alla festa dell’11 novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours. È anche il periodo in cui si apre il vino nuovo, come ricorda il proverbio “Per San Martino ogni mosto diventa vino”.
San Martino è conosciuto soprattutto per l’episodio del mantello, che divise a metà per donarlo a un povero. Ma è anche il protettore della vite e il patrono di viticoltori, vendemmiatori e sommelier. Secondo la leggenda, dopo il suo gesto di carità il freddo lasciò il posto a qualche giorno di sole e di tepore. È la cosiddetta “estate di San Martino”, che anche quest’anno porta in Sicilia temperature miti. Per tradizione, sempre in questo periodo il mosto finisce di trasformarsi in vino e le cantine si riempiono del profumo del vino novello.
La ricetta
Le zeppole di San Martino sono frittelle soffici, preparate con un impasto di latte, lievito di birra, zucchero, farina e scorza di limone. L’impasto si lascia lievitare e poi si frigge a cucchiaiate nell’olio caldo.
Il lievitino: si scalda leggermente metà del latte e ci si scioglie il lievito di birra con un po’ di zucchero. Si lascia riposare per circa mezz’ora in un luogo caldo.
L’impasto: si mescola la farina con il resto dello zucchero, la scorza di limone, il lievitino, il latte rimasto e un pizzico di sale. Si lavora fino a ottenere un composto liscio e piuttosto denso. Si copre e si lascia lievitare per circa tre ore, per esempio nel forno spento con la luce accesa, finché il volume non raddoppia.
La frittura: con due cucchiaini si prendono piccole porzioni di impasto e si fanno scivolare nell’olio di semi di arachide a 160 gradi. Si girano spesso finché le zeppole non sono gonfie e dorate.
Lo zucchero: si scolano, si passano ancora calde nello zucchero semolato e si servono subito.