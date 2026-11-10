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Le zeppole della nonna e il vino nuovo: a San Martino torna la magia della tradizione

di Oriana Gionfriddo ·
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zeppole san martino (dolci)
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Domani è San Martino, ed è tempo di zeppole. In Sicilia le conoscono tutti e le amano tutti. A molti ricordano le nonne, che con il cucchiaio lavoravano energicamente la pasta prima di friggerla nell’olio bollente. Semplici con lo zucchero, ripiene di crema dolce o di ripieno salato, oppure immerse nel vino cotto: per i siciliani le zeppole sono una vera tradizione.

Sono il dolce legato alla festa dell’11 novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours. È anche il periodo in cui si apre il vino nuovo, come ricorda il proverbio “Per San Martino ogni mosto diventa vino”.

San Martino è conosciuto soprattutto per l’episodio del mantello, che divise a metà per donarlo a un povero. Ma è anche il protettore della vite e il patrono di viticoltori, vendemmiatori e sommelier. Secondo la leggenda, dopo il suo gesto di carità il freddo lasciò il posto a qualche giorno di sole e di tepore. È la cosiddetta “estate di San Martino”, che anche quest’anno porta in Sicilia temperature miti. Per tradizione, sempre in questo periodo il mosto finisce di trasformarsi in vino e le cantine si riempiono del profumo del vino novello.

La ricetta

Le zeppole di San Martino sono frittelle soffici, preparate con un impasto di latte, lievito di birra, zucchero, farina e scorza di limone. L’impasto si lascia lievitare e poi si frigge a cucchiaiate nell’olio caldo.

Il lievitino: si scalda leggermente metà del latte e ci si scioglie il lievito di birra con un po’ di zucchero. Si lascia riposare per circa mezz’ora in un luogo caldo.

L’impasto: si mescola la farina con il resto dello zucchero, la scorza di limone, il lievitino, il latte rimasto e un pizzico di sale. Si lavora fino a ottenere un composto liscio e piuttosto denso. Si copre e si lascia lievitare per circa tre ore, per esempio nel forno spento con la luce accesa, finché il volume non raddoppia.

La frittura: con due cucchiaini si prendono piccole porzioni di impasto e si fanno scivolare nell’olio di semi di arachide a 160 gradi. Si girano spesso finché le zeppole non sono gonfie e dorate.

Lo zucchero: si scolano, si passano ancora calde nello zucchero semolato e si servono subito.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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