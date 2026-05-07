Leadership e fiducia al centro del workshop per imprese e manager di Confindustria Siracusa

Leadership, fiducia e valorizzazione del capitale umano come strumenti strategici per affrontare le trasformazioni del mercato e migliorare la competitività delle imprese. Sono stati questi i temi al centro del workshop organizzato questa mattina da Confindustria Siracusa su iniziativa della Sezione Terziario Innovativo dal titolo “Leadership e Fiducia come leva strategica – Come rafforzare la coesione del team e migliorare la performance organizzativa”.

L’incontro, rivolto a imprenditori, manager e responsabili delle risorse umane, ha puntato a fornire strumenti concreti per sviluppare modelli di leadership efficaci e creare ambienti di lavoro più collaborativi e orientati alla crescita delle persone. Relatore del workshop è stato Sergio Borra, amministratore delegato e fondatore di Dale Carnegie Italia, realtà internazionale specializzata nella formazione manageriale e nello sviluppo delle competenze trasversali.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha sottolineato come il tema della leadership sia oggi strettamente collegato alla capacità delle imprese di adattarsi a un mondo in continua trasformazione.

“Viviamo una fase in cui imprenditori e management devono essere capaci di evolversi continuamente – ha spiegato – perché altrimenti diventa impossibile motivare i collaboratori e ottenere risultati. La leadership e la fiducia sono diventate un elemento strategico di competizione”.

Secondo Reale, la vera sfida delle aziende non è semplicemente cambiare, ma costruire organizzazioni capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. “Non ci si può permettere di pensare di avere raggiunto il successo e fermarsi. Bisogna lavorare continuamente sul capitale umano, perché al di là dell’intelligenza artificiale e della tecnologia, che restano strumenti fondamentali, le persone continuano a essere il fulcro del successo delle imprese”.

Sulla stessa linea il presidente della sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa, Sebastiano Bongiovanni, che ha evidenziato come la competitività aziendale passi anche dalla capacità di motivare e coinvolgere i collaboratori.

“Le aziende competono con la qualità dei loro prodotti e servizi, ma oggi è fondamentale anche ottimizzare l’organizzazione interna – ha spiegato Bongiovanni –. Motivare le persone significa soprattutto trasferire fiducia, condividere una visione e rendere ogni collaboratore consapevole del proprio ruolo all’interno dell’azienda”.

Per Bongiovanni, la crescita delle imprese passa inevitabilmente dal dialogo e dalla formazione continua. “Dal confronto si cresce insieme. E la gratificazione non è soltanto economica: a volte basta anche un semplice grazie detto con un sorriso”.

Il workshop si inserisce nel percorso di servizi e attività che Confindustria Siracusa porta avanti per supportare il tessuto imprenditoriale locale, offrendo occasioni di aggiornamento e formazione rivolte non solo alle aziende associate ma all’intero territorio.

A chiudere gli interventi è stato Sergio Borra, che ha spiegato come la leadership rappresenti oggi una leva decisiva perché chi guida un’organizzazione ha la capacità di influenzare positivamente – o negativamente – l’intero ambiente di lavoro.

“La parola leader deriva dal verbo inglese to lead, che significa guidare – ha spiegato –. Chi conduce un gruppo contamina inevitabilmente gli altri. Per questo una leadership capace di creare ambienti sereni, produttivi e coesi aiuta concretamente le imprese a crescere”.

In un contesto segnato da incertezze economiche e geopolitiche e dall’avanzata dell’intelligenza artificiale, Borra ha ribadito la centralità delle relazioni umane: “Anche in un mondo totalmente connesso, la connessione più importante resta quella umana. Le persone continuano a fare la differenza”.

Quanto alle qualità che un leader deve possedere oggi, Borra ha indicato tre elementi fondamentali: “Avere una visione chiara, saperla condividere con il team e riuscire a creare gruppi coesi e realmente coinvolti negli obiettivi dell’azienda”.