L’Eco dei Secoli a Siracusa: la Grande Lirica fa rinascere il Teatro Greco

Cultura · Musica

Il concerto “L’Eco dei Secoli” al Teatro Greco di Siracusa si è rivelato un successo memorabile che ha celebrato l’anima più autentica della nostra cultura, regalando al pubblico un’esperienza artistica indimenticabile. Nella suggestiva e millenaria cornice del Parco Archeologico della Neapolis, la serata della scorsa domenica è nata per omaggiare il prestigioso inserimento dell’arte del canto lirico italiano nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Sotto la direzione artistica di Corrado Genovese, l’evento ha fuso magicamente l’immortalità dell’architettura classica con la purezza del “belcanto”, dimostrando come la grande musica possa far rivivere uno spazio antico di ventisei secoli esaltando quel metodo di controllo naturale della voce premiato dall’UNESCO per la sua straordinaria portata acustica.

Il programma si è sviluppato come un affascinante viaggio cronologico attraverso oltre duecento anni di evoluzione musicale, interamente sostenuto dall’eccellente prova dell’Orchestra da Camera Orfeo. La formazione stabile catanese, guidata dal poliedrico e rigoroso direttore Domenico Famà, ha offerto una performance di altissimo livello che ha confermato la solidità tecnica già espressa nelle sue apprezzate incisioni internazionali. Il cammino musicale è iniziato nel Settecento con la freschezza e l’ironia dell’opera buffa, inaugurato dall'”Ouverture” e dall’aria per tenore “Pria che spunti in ciel l’aurora” da “Il matrimonio segreto” di Cimarosa, per poi proseguire con la brillante e impertinente aria per soprano “Stizzoso, mio stizzoso” da “La serva padrona” di Pergolesi. Successivamente, la serata è entrata nel vivo dell’Ottocento esplorando l’età dell’oro del melodramma tra Rossini e Donizetti, regalando la travolgente energia della “Sinfonia” da “Il Barbiere di Siviglia”, la verve del baritono in “Largo al factotum” e le storiche arie tratte da “Don Pasquale”, come “Bella siccome un angelo”, e da “L’elisir d’amore”, tra cui “Della crudele Isotta”, “Come Paride vezzoso” e la celeberrima romanza per tenore “Una furtiva lagrima”.

Questa seconda parte si è conclusa con un vertice di virtuosismo vocale grazie a “Sempre libera” da “La Traviata” di Verdi, simbolo assoluto di passione romantica, che ha fatto da perfetto ponte verso un finale orchestrale e vocale travolgente. Il terzo blocco del programma ha infatti toccato le vette del verismo e del primo Novecento, aprendosi con l’intenso “Intermezzo” della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni e proseguendo con la spirituale “Ave Maria” dall'”Otello” verdiano. Il crescendo drammatico si è compiuto con i tormenti pucciniani di “Tosca”, interpretati magistralmente nelle arie “E lucevan le stelle” e “Vissi d’arte”, prima di culminare nel trionfo definitivo e nella speranza del “Nessun dorma” da “Turandot”, che ha chiuso il programma ufficiale tra gli applausi scroscianti della platea.

La riluttanza della folla a sciogliere l’incanto della serata ha convinto la compagnia a concedere una generosa serie di bis per coronare la festa musicale, inaugurata dall’immancabile e festoso brindisi della “Traviata” di Verdi, “Libiamo ne’ lieti calici”, che ha visto tutti e tre i solisti unire le loro voci in un’atmosfera di gioia contagiosa nel canto spontaneo dell’intera cavea. La magia si è poi riaccesa subito per l’ultimo caloroso saluto sulle note briose di Gioachino Rossini, con l’orchestra impegnata a replicare la travolgente “Sinfonia” da “Il Barbiere di Siviglia”, che ha letteralmente infiammato le millenarie pietre del teatro prima del definitivo congedo.

Il successo della serata è stato saldamente firmato da tre straordinari solisti che rappresentano l’eccellenza della scena lirica contemporanea. Il soprano Francesca Sassu, interprete dalla solida carriera internazionale che calca regolarmente palcoscenici prestigiosi come la Scala di Milano e l’Arena di Verona sotto la guida di maestri del calibro di Muti e Chailly, ha incantato Siracusa con la sua straordinaria presenza scenica e un’emissione vocale impeccabile. Accanto a lei, il tenore Valerio Borgioni, giovane talento già applaudito alla Sydney Opera House e vincitore del concorso As.Li.Co, ha regalato interpretazioni cariche di pathos ed emozione, sfoggiando una linea vocale limpida e di rara potenza espressiva.

A completare il cast, il baritono Dario Sogos, classe 2002 e già vincitore del Concorso di Spoleto e del Premio Ghiaurov, si è confermato come uno dei talenti emergenti più promettenti della lirica italiana, dominando la scena con una sicurezza e una verve scenica straordinarie. Questo evento non è stato un semplice concerto celebrativo, ma una testimonianza culturale pulsante di come l’opera lirica continui a tramandarsi intatta di generazione in generazione, salvaguardando la lingua italiana e mantenendo viva la memoria storica del nostro Paese in un abbraccio perfetto tra arte e monumento.