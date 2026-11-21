Politica · con cafeo e auteri

Grande partecipazione di amministratori, consiglieri comunali, assessori, imprenditori e cittadini provenienti da tutti i territori della provincia alla prima assemblea provinciale di Lega Italia Federale, tenuto nella sede siracusana del deputato regionale Carlo Auteri, alla presenza di Giovanni Cafeo.

“Un incontro partecipato, che segna l’inizio di una nuova fase organizzativa e politica per il nostro partito. Durante l’assemblea ho illustrato la linea programmatica che guiderà il nostro lavoro nei prossimi mesi. Vogliamo costruire un partito presente, organizzato e capace di ascoltare le esigenze delle comunità, valorizzando il contributo di chi ogni giorno amministra i territori, lavora nelle imprese e vive le difficoltà e le opportunità della nostra provincia – sottolinea Giuseppe Di Mare, coordinatore provinciale di Lega Italia Federale – Ho annunciato che nelle prossime settimane visiterò tutti i Comuni della provincia di Siracusa. Sarà un percorso di incontri e confronto, città per città, per organizzare il partito, consolidare i riferimenti locali e coinvolgere nuove energie. Non vogliamo limitarci a una presenza formale: l’obiettivo è costruire una rete territoriale che sappia trasformare le istanze dei cittadini in proposte e iniziative concrete. Ringrazio Giovanni Cafeo e Carlo Auteri per la loro vicinanza e tutti coloro che hanno scelto di esserci, portando idee, esperienze e disponibilità. Il lavoro che ci attende richiede organizzazione, confronto e continuità. La nostra priorità sarà dare voce alle diverse realtà della provincia, dalle comunità più piccole ai centri maggiori, affrontando le questioni che incidono concretamente sulla vita delle persone. Da oggi comincia un lavoro capillare che ci porterà in ogni Comune della provincia, con l’obiettivo di costruire una Lega Italia Federale sempre più radicata, aperta al contributo di tutti e presente nelle scelte che riguardano il futuro del territorio siracusano”.