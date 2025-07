Lega Pro, il calendario completo del Siracusa: a ottobre il derby contro il Catania, chiusura contro il Trapani

Subito la Salernitana in trasferta per gli azzurri di mister Marco Turati all’esordio in Lega Pro. Saranno i campani i primi avversari del Siracusa in questa nuova avventura tra i professionisti. Match in calendario domenica 24 agosto. Sette giorni più tardi l’esordio casalingo contro il Monopoli (31 agosto). La terza giornata vedrà gli azzurri in trasferta contro l’Audace Cerignola (7 settembre) mentre il 14 settembre al De Simone arriva il Benevento.

Alla quinta giornata trasferta a Crotone (21 settembre), poi due consecutive in casa il Potenza (24 settembre) e il Cosenza (il 28 settembre). Il 5 ottobre il derby contro il Catania: si gioca al Massimino, per poi tornare in casa il 12 ottobre contro il Sorrento. Alla decima giornata, il 19 ottobre, trasferta contro la Casertana, poi Casarano in casa e Giugliano in trasferta. Il 9 novembre, 13ma giornata, arriva il Latina al De Simone, mentre il 16 novembre trasferta contro l’Az Picerno.





Le ultime quattro giornate vedranno il Siracusa ricevere il Team Altamura (23 novembre) per poi andare in trasferta contro l’Atalanta U23 e ricevere al De Simone il 7 dicembre il Foggia. Penultima di andata contro la Cavese, ultima, per uno strano scherzo del destino, contro il Trapani (andata in casa, ritorno in trasferta).