Subito la Salernitana in trasferta per gli azzurri di mister Marco Turati all’esordio in Lega Pro. Saranno i campani i primi avversari del Siracusa in questa nuova avventura tra i professionisti. Match in calendario domenica 24 agosto. Sette giorni più tardi l’esordio casalingo contro il Monopoli (31 agosto).