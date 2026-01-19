“Siracusa non si piega”. Spada (PD): “Al fianco degli imprenditori, venerdì è importante partecipare al corteo”

“La politica ha il compito di fornire sostegno alle istituzioni e alle aziende per consolidare l’impegno contro qualsiasi tentativo di intimidire chi lavora sul territorio. Venerdì, a Siracusa, parteciperò al corteo organizzato da associazioni di categoria, in rete con i sindacati e le realtà di volontariato”. A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, in relazione alle recenti vicende di cronaca e all’iniziativa “Siracusa non si piega”, prevista per venerdì 23 gennaio, alle 18.30, con un corteo che partirà da piazza Euripide, nel capoluogo.

“I tentativi di condizionare l’azione delle attività economiche che creano ricchezza e occupazione sul territorio sono da condannare in tutte le sedi – aggiunge Spada -, per questo è importante partecipare alla manifestazione prevista per venerdì, non solo da rappresentante di un partito e del territorio in Assemblea Regionale, ma anche da sindaco e da cittadino. Bisogna dare un segnale chiaro, per sensibilizzare la società e fare luce su temi su cui spesso di corre il rischio di derubricare. La sicurezza del territorio deve essere la priorità non solo per la politica ma anche per la società civile”.

Il parlamentare regionale aggiunge: “Dopo gli ultimi fatti intimidatori, sono costantemente in contatto con Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, che ha dimostrato di avere grande sensibilità e di affrontare il problema con grande senso di responsabilità verso il territorio. La restante parte del lavoro spetta a chi rappresenta le istituzioni e ai cittadini stessi, affinché siano osservatori attenti e puntuali di quello che succede nella quotidianità. Solo così – conclude l’on. Spada – lo Stato riuscirà ad avere la meglio sul malaffare”.