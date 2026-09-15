Legalità e trasparenza: il Comune di Melilli non è inadempiente

Attualità · La precisazione

Nessuna inadempienza da parte del Comune di Melilli. A precisarlo è lo stesso ente in riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore in merito alla pubblicazione delle informazioni relative ai beni confiscati alla criminalità organizzata, il Comune di Melilli ritiene opportuno fornire alcuni elementi di chiarezza per fugare dubbi su paventate inadempienze.

Sul sito istituzionale del Comune di Melilli è da anni presente una specifica sezione dedicata ai beni confiscati alla criminalità organizzata, collocata all’interno di Amministrazione Trasparente e liberamente accessibile ai cittadini.

La pagina istituzionale (ultimo aggiornamento datato 7 luglio 2026) è consultabile direttamente al seguente collegamento: https://servizi.comune.melilli.sr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/450

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“La presenza di una sezione espressamente dedicata – si legge nella nota ufficiale del Comune di Melilli – consente pertanto a chiunque di accedere in ogni momento alle informazioni rese pubbliche dall’Ente e rappresenta un elemento che appare opportuno evidenziare rispetto alle ricostruzioni imprecise e parziali circolate in queste ore.”

Il Comune, proprio per assicurare la massima trasparenza e la piena attuazione della normativa in materia, dispone costantemente tramite gli uffici competenti la puntuale ricognizione dei beni confiscati trasferiti al patrimonio comunale e la verifica della completezza e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate.

L’obiettivo è garantire il pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n 159/2011, che prevede la pubblicazione permanente e l’aggiornamento mensile dell’elenco, con l’indicazione della consistenza, della destinazione e dell’utilizzazione dei beni e, in caso di concessione a terzi, delle ulteriori informazioni previste dalla legge.

“Legalità e trasparenza non sono per il Comune di Melilli semplici adempimenti formali – prosegue la nota – , ma principi che devono tradursi nella concreta possibilità per ogni cittadino di conoscere la destinazione e l’utilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata.”

Per questo motivo l’Amministrazione ritiene importante che su una materia così delicata l’informazione sia sempre fondata su dati verificati e fonti istituzionali, evitando rappresentazioni che possano ingenerare nella cittadinanza un quadro non completo dell’attività svolta dall’Ente.