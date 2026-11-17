Cronaca · Lezione di legalità

Nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno incontrato oltre 200 studenti del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa e del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia.

Il Maggiore Filippo Giancarlo Cravotta, alla presenza rispettivamente del Comandante della Stazione di Belvedere, Luogotenente Maurizio Capodieci, e del Comandante della Tenenza di Floridia, Capitano Riccardo Astorina, ha affrontato con i ragazzi diversi argomenti di attualità e prevenzione, trattando temi quali bullismo, cyberbullismo, i rischi legati all’uso inconsapevole e imprudente dei social network, con particolare riferimento alle conseguenze psicologiche e penali che derivano da tali comportamenti, la sicurezza stradale e le conseguenze legate all’uso di droghe e all’abuso di alcol.

Particolare attenzione è stata posta anche sulle tematiche legate al rispetto e al contrasto alla violenza di genere.