Legambiente avverte: “in Sicilia brusca frenata su differenziata rifiuti”

“La Sicilia, che in un arco temporale di 6 anni, dal 2018 al 2023, grazie all’impegno di tante amministrazioni comunali e di milioni di cittadini, era riuscita a passare dal 29,52% al 55,20% di raccolta differenziata, fa registrare nel 2024 una brusca frenata, certificata non solo dall’aumento dello 0,67% ma anche dal numero dei comuni siciliani al passo con l’obiettivo del 65% imposto sin dal 2012 dalle direttive comunitarie”.

Sono alcuni dei dati del dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2025, presentato oggi a Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa. Altro dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti è quello dei ‘comuni rifiuti free’, cioè quelli in cui la produzione di rifiuti indifferenziati in capo ad ogni abitante è inferiore ai 75 chilogrammi: nel 2020 erano stati 33, nel 2021 erano diventati 55, nel 2022 il totale era passato a 80 e nel 2023 a 98, nel 2024 il totale è cresciuto di una sola unità. Ultimo campanello d’allarme è quello sull’andamento della produzione annua totale di rifiuti indifferenziati che nel 2024, dopo anni di provvidenziale ‘declino’, torna a crescere, passando da 949 mila a 953 mila a tonnellate.

Per il secondo anno sul dossier è stata pubblicata anche la classifica dei Comuni ricicloni costieri rifiuti free, sulla cui gestione del servizio di raccolta in termini di impegno e soprattutto di costi influisce la cosiddetta varianza estiva propria di tutte le località balneari: in questa speciale graduatoria la palma del migliore è andata al comune di Ustica, con il 92,2%. Le note dolenti permangono le città di Palermo con il 17,31% e Catania con il 33,55%: di fatto su entrambe, per la rispettiva produzione altissima di rifiuti indifferenziati.

“Dopo anni di progressi – dice Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia – la raccolta differenziata nell’isola sembra essersi fermata.”

Fonte: Ansa.it