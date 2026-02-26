Legge di bilancio 2026, rottamazione cartelle e novità per il terzo settore: focus alla Camera di Commercio di Siracusa

Le numerose novità della legge di bilancio 2026 di recente approvata dal Parlamento ed i temi della rottamazione quinquies saranno al centro del dibattito organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa in partnership con Eutekne. L’appuntamento è previsto per domani mattina dalle 9 alle 13 negli spazi della Camera di Commercio di Siracusa

Dopo i saluti del Presidente dell’Ordine Massimo Conigliaro, sarà il dott. Ernesto Gatto – commercialista e pubblicista – ad illustrare i diversi temi oggetto di recente modifica normativa nell’ambito della più ampia riforma fiscale avviata dal Governo negli ultimi due anni.

Tra gli argomenti in programma, si parlerà della riduzione dell’aliquota intermedia irpef, della nuova rottamazione delle cartelle di pagamento pregresse, evidenziando le differenze con le precedenti edizioni della medesima norma agevolativa; sarà inoltre affrontata quelle che è stata definita una “rivoluzione fiscale” delle disposizioni riguardanti il terzo settore, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la nuova tassazione sostitutiva sulle locazioni brevi.

“Importanti novità che affrontiamo in un evento aperto a professionisti, imprenditori e contribuenti – afferma il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa Massimo Conigliaro – nell’ottica di contribuire a fare chiarezza su problematiche complesse. Siamo convinti che la crescita delle aziende e delle varie attività d’impresa passi anche dalla conoscenza della variabile fiscale da parte di cittadini e contribuenti e dalla corretta applicazione delle regole”.

La prenotazione al convegno è obbligatoria collegandosi al sito web: https://siracusa.commercialisti.it alla Sezione Albo e Formazione – Formazione