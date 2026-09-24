Legge speciale per Ortigia. Il comitato: “fondi con vincoli precisi. Urgono chiarimenti”

Attualità · la nota

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, Davide Biondini, che accoglie con favore l’assegnazione al Comune di Siracusa del milione di euro previsto per il 2026 dalla legge speciale per Ortigia. Ma offre una visione diversa da quella presentata finora.

“Sono risorse importanti per il centro storico. Proprio per questo è necessario che vengano impiegate nel rispetto della loro destinazione. Il D.D.G. n. 524/S4 del 22 settembre 2026 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali vincola il contributo alle finalità degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 34/1985. Si tratta dei contributi ai privati per il restauro delle facciate e per il recupero degli immobili e degli interventi di recupero sugli edifici pubblici esistenti. A queste misure si aggiunge la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia. Il decreto iscrive la somma tra i contributi per investimenti. Subordina inoltre l’erogazione alla presentazione di un piano di utilizzo dettagliato e conforme alle finalità di legge, approvato dal Comune.

Il contributo ai privati per il recupero degli edifici è lo strumento principale della legge speciale fin dal 1976. Recuperare il patrimonio edilizio di Ortigia significa mantenerci residenti e contrastare lo svuotamento del centro storico. Negli ultimi anni questa finalità è stata progressivamente compressa. Secondo la ricostruzione del Comitato, dal 2021 circa 4,75 milioni di euro sono stati destinati a interventi diversi dai contributi ai privati. È una somma che avrebbe consentito di soddisfare circa cento domande di proprietari tuttora in attesa.

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Nessuno contesta che Ortigia abbia bisogno di manutenzione, di strade in ordine e di una viabilità migliore. Ma questi sono compiti ordinari del Comune, da finanziare con il bilancio ordinario. La legge speciale finanzia il recupero degli

edifici, privati e pubblici, e la salvaguardia dei valori storici di Ortigia, e il decreto la iscrive tra i contributi per investimenti. Se ogni anno viene usata per coprire l’ordinario, a pagare sono i proprietari che hanno presentato domanda e aspettano da anni, e con loro la residenzialità del centro storico.

Il Comitato chiederà al Comune di Siracusa chiarimenti sul piano di utilizzo, prima della sua approvazione. In particolare chiederà quale quota del milione sarà destinata ai contributi per il recupero degli immobili privati e quale ad altri interventi, quali opere si intendano finanziare e a quale finalità di legge ciascuna venga ricondotta, quante siano le domande private ancora pendenti e quale sia il relativo fabbisogno. Il Comitato auspica che il piano venga reso pubblico prima dell’approvazione. Si dichiara disponibile a un confronto con l’Amministrazione, perché le scelte su queste risorse tengano conto di chi in Ortigia vive e dei proprietari che attendono di poter recuperare i propri immobili”.