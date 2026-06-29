Legge sulla caccia nel mirino degli ambientalisti: appello di 57 associazioni alla Camera

Sono ben 57 le associazioni ambientaliste, animaliste ed escursionistiche italiane, tra cui la Federazione Pro Natura, di cui “Natura Sicula” fa parte, che hanno inviato una lettera formale al Presidente della Camera, on. Fontana, tramite la quale chiedono che, nel pieno rispetto dei regolamenti parlamentari, la Proposta di Legge (PdL) 2984, già 1552 del Senato, che stravolge profondamente la norma nazionale sulla tutela degli animali selvatici e sulla caccia, sia esaminata anche dalla Commissione Ambiente della Camera, oltre che dalla Commissione Agricoltura, dove è stata incardinata in sede referente.

Nella loro lettera, le associazioni fanno notare come le modifiche che il contestatissimo provvedimento andrebbe ad apportare alla Legge quadro nazionale 157/92 avranno enormi ricadute sull’ambiente del nostro Paese e sulla fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato.

L’eliminazione del termine massimo della stagione di caccia, l’ampliamento del numero di specie cacciabili, la smisurata pressione venatoria correlata all’apertura della caccia nel demanio forestale e marittimo e all’ingresso di cacciatori stranieri in Italia, la riduzione obbligatoria per le Regioni della superficie delle aree protette e il pieno rilancio della pratica dei richiami vivi sono solo alcuni esempi che comporterebbero innegabili ricadute sugli animali selvatici, sull’ambiente e sugli ecosistemi, oggi tutelati anche ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione italiana.

“La decisione di assegnare questo importante e delicato provvedimento alla sola Commissione Agricoltura rischia di precluderne una valutazione sufficientemente ampia e adeguata e siamo fiduciosi che Lei non intenda rinunciare al contributo di competenza e di autorevolezza che la Commissione Ambiente sarebbe senz’altro in grado di fornire per poter esaminare al meglio il suddetto provvedimento” – affermano le 57 associazioni nella lettera inviata al Presidente Fontana.

A dimostrazione di quanto il lavoro di modifica della Legge 157/92 abbia innegabili ricadute anche sull’ambiente, la stessa Commissione europea, nel dicembre scorso, ha inviato una puntuale nota al Ministero dell’Ambiente per esprimere preoccupazione in merito ad alcune parti del provvedimento che, se non modificate, esporrebbero il nostro Paese all’apertura di una nuova procedura d’infrazione in materia ambientale. Anche per questo motivo sarebbe importante poter contare sulla valutazione congiunta delle Commissioni Ambiente e Agricoltura.

L’estrema rilevanza della materia, sotto il profilo giuridico, scientifico, ambientale, sociale e culturale, unita alla grande risonanza e all’allarme che la questione ha assunto nei confronti dell’opinione pubblica, rende, secondo le associazioni firmatarie, necessario un esame il più possibile approfondito e condiviso del provvedimento.

“Chiediamo quindi formalmente al Presidente Fontana che, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento della Camera, i lavori siano assegnati alle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura, invitandolo a sottoporre, se del caso, la questione alla Giunta per il Regolamento” – concludono le associazioni.

Le associazioni:

Afni – Altritalia Ambiente – Alleanza Antispecista – Altura – Amici Della Terra – Animal Aid Italia –

Animalisti Italiani – Animal Law Italia – Animal Voices United – Asoim – Associazione Caretta

Caretta – Associazione Io Non Ho Paura Del Lupo – Cai – Cerm – Cirf – Ciso – Earth – Ebn – Enpa

– Essere Animali – Eticoscienza – Feder Trek – Federazione Pro Natura – Fondazione Capellino –

Fondazione Cave Canem – Fondazione Marevivo – Gaia Animali&Ambiente – Garol – Green

Impact – Greenpeace – Grig – Gruppo Insubrico Di Ornitologia – Gybn Italy – Humane World For

Animals – Isde – Lac – Lav – Leal – Legambiente – Leidaa – Limav – Lipu BirdLife Italia – Lndc –

Man – Mountain Wilderness – Nahr – Oipa – Rete Dei Santuari – Rewilding Appenines – Salviamo

L’orso – Società Ornitologica Italiana – Sos Gaia – Sropu – Srsn – Vas- Waldrappteam – Wwf Italia