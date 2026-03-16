“Leggére – Letture per costruire l’ascolto”: a Siracusa appuntamento settimanale dedicato alla lettura condivisa e al dialogo

Nasce “Leggére – Letture per costruire l’ascolto”, un nuovo spazio di incontro dedicato alla lettura condivisa, gustando una bevanda calda, e costruendo un dialogo aperto e partecipato attraverso i libri. L’iniziativa, che partirà martedì 17 marzo alle ore 19, diventerà un appuntamento settimanale presso la sede ECHO in Corso Timoleonte 96 a Siracusa.

Il progetto nasce da un’idea di Arcigay Siracusa con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente in cui la lettura diventa uno strumento per sviluppare l’ascolto reciproco, il confronto e la riflessione collettiva. Attraverso testi selezionati e momenti di condivisione, i partecipanti saranno invitati a esplorare temi culturali, sociali ed emotivi, valorizzando il potere delle parole come occasione di incontro e crescita.

Gli appuntamenti sono pensati come momenti aperti alla comunità: un’occasione per rallentare, ascoltare e lasciarsi attraversare dalle storie, in un clima informale. La lettura diventa così un’esperienza partecipata che mette al centro le persone, le loro voci e i loro punti di vista.

“Per il primo appuntamento – dichiara per Arcigay Siracusa la consigliera Nadia Germano – abbiamo scelto il libro del giornalista e scrittore Giacomo Pilati “Minchia di Re”, una storia che narra l’amore contrastato nella Sicilia dell’800 tra due donne. Una tematica, quella dell’amore tra donne, poco esplorata sotto ogni punto di vista”.

“Con questa iniziativa – dice il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini – cercheremo di affrontare tutte le declinazioni e gli aspetti che si nascondono dietro l’intera sigla LGBTQIA+ grazie all’aiuto del potente mezzo rappresentato dalla lettura”.