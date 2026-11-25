Attualità · Scuola

Si è svolto con successo presso una nota pizzeria siracusana l’evento “Eat with Science – Bocconi di sapere – E mo te magno”, un progetto di divulgazione scientifica informale (“public engagement) in cui le studentesse e gli studenti della classe 4TrED dell’Einaudi (Scienze Applicate, Transizione Ecologica e Digitale) sono diventati veri e propri comunicatori scientifici. L’obiettivo del progetto è stato quello di portare la scienza fuori dalle aule e dai laboratori, inserendola in un contesto conviviale, rilassato e accessibile a tutti come quello di una pizzeria o di un ristorante. Per questo progetto le studentesse e gli studenti non hanno studiato solo la teoria, ma hanno imparato a tradurre concetti complessi in un linguaggio più semplice, in un linguaggio visivo e accattivante. In questo modo si è fatta informazione scientifica, combattendo attraverso l’esperienza quotidiana la diffidenza che molte persone hanno nei confronti delle materie STEM.

Il progetto è stato ideato e curato dal prof. Salvo La Delfa (esperto) con il contributo della prof.ssa Nadia Salvoldi nel ruolo di tutor. Presente in pizzeria anche il Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala, che ha sottolineato l’originalità del progetto e la relazione tra scienza e gastronomia.

Il prof. Salvo La Delfa ha, invece, evidenziato come gli studenti si siano dedicati a tutti gli aspetti del progetto, dall’ideazione della locandina e del menu scientifico, alla scelta e al livello di approfondimento degli argomenti trattati.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Sono stati tanti gli argomenti trattati: dal modello standard, ai vulcani e terremoti, dalle centrali nucleari al solare e fotovoltaico, dalla struttura del cervello alla vita extraterrestre, dai virus e batteri alle radiazioni ultraviolette. Per spiegare al pubblico questi argomenti in modo chiaro, gli studenti hanno dovuto prima approfondirlo e poi padroneggiarlo a fondo.

Il format del progetto è stato quello di fornire ai clienti della pizzeria un menu scientifico riportante tutte le “pietanze scientifiche” (tra cui “Rocce al dente”, “Le spezie del cervello”, “Carbonara atomica”, “Quando la Terra brontola”). Con il qr code presente nel menù scientifico i clienti hanno ordinato la pietanza scientifica in base alla loro curiosità o al loro desiderio di approfondimento. Nell’attesa del cibo o nella pausa, due studenti/studentesse si sono avvicinati al tavolo ed hanno raccontato l’argomento. Ai clienti che hanno effettuato l’ordinazione è stato alla fine dato in omaggio dei segnalibri e una saponetta profumata prodotta dalle studentesse e dagli studenti in laboratorio.