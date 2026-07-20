L’Elmo di Archia guarda il mare: Siracusa rende omaggio al suo fondatore

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Video · L'inaugurazione

Un’opera d’arte contemporanea per ricucire il legame con le origini della città. È stato inaugurato questa mattina, a Porta Marina, “L’Elmo di Archia”, la scultura realizzata dall’artista Stefania Pennacchio e dedicata al fondatore di Siracusa. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre all’autrice, il critico d’arte contemporanea Andrea Guastella, il componente del direttivo dell’Associazione Nazionale Guide Turistiche Carlo Castello e l’ex presidente di Noi Albergatori Giuseppe Rosano.

L’opera è stata collocata in un luogo altamente simbolico, affacciata sul porto, nel punto che richiama idealmente l’approdo di Archia, l’ecista corinzio che nel 734 avanti Cristo fondò Siracusa.

“Credo che l’arte abbia il compito, come un albero, di nutrirsi di una radice, di avere una parte arborea e una parte aerea. Non possiamo costruire il futuro senza tenere conto del concetto di eternità che ci arriva dal passato – ha spiegato Stefania Pennacchio -. Lavoro su questa concettualità da circa trent’anni e sono felice che quella che è diventata la mia città d’adozione accolga quest’opera. Devo ringraziare Giuseppe Rosano, il sindaco, l’onorevole Carta, tutta l’amministrazione comunale e tutte le persone che hanno creduto e lavorato al progetto insieme a me“.

Soddisfazione anche da parte delle guide turistiche. Per Carlo Castello la nuova installazione rappresenta un tassello importante per valorizzare uno dei personaggi meno conosciuti della storia siracusana. “Archia è forse il personaggio storico di Siracusa meno conosciuto. È quello che i Greci chiamavano oikistès, il fondatore della città, protagonista del grande fenomeno della colonizzazione greca nella seconda metà dell’VIII secolo avanti Cristo”, ha spiegato. “La collocazione dell’opera è perfetta perché guarda proprio il punto dove, secondo la tradizione, Archia sbarcò. Inoltre entra a far parte di uno dei principali percorsi turistici cittadini: da oggi le guide potranno fermarsi qui non solo per raccontare il porto e Porta Marina, ma anche per spiegare questa bellissima opera“.

Per Castello la scultura rappresenta anche un’occasione per riscoprire la storia della città. “Archia è il fondatore di Siracusa e dobbiamo avere maggiore consapevolezza delle nostre origini. Opere come questa ci stimolano a conoscere meglio la storia della nostra città e a trasmetterla a cittadini e visitatori“.