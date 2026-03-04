L’energia dei giovani danzatori siracusani debutta a Priolo Gargallo con lo spettacolo Binario 8

Un gruppo di quaranta giovani danzatori siracusani, uniti dalla passione per l’arte e dall’energia della danza sa sprigionare, porta in scena lo spettacolo Binario 8.

Il progetto nasce dall’incontro di ragazzi provenienti da diverse scuole di danza del territorio siracusano. Realtà differenti, percorsi personali variegati, stili diversi ma un unico linguaggio comune: la danza. È proprio questa unione a rendere lo spettacolo potente e autentico, capace di fondere tecnica, emozione e spirito di squadra.

L’obiettivo è quello di portare la danza e la recitazione fuori dagli schemi tradizionali, avvicinandole alle persone, facendole vibrare nelle strade e nel cuore della gente. Un viaggio artistico che attraversa movimento, parola ed espressività, creando un binario simbolico su cui scorrono storie, sogni e identità.

Il progetto è ideato e diretto dal coreografo e regista Jvan Bottaro, con la partecipazione coreografica di Fabie Pheobe Piazze della scuola di danza Liberi di, di Laura Pollini e con la presenza dell’attore Nunzio Iannello. Un lavoro corale che intreccia visioni artistiche differenti, dando vita a uno spettacolo intenso e coinvolgente.

I protagonisti sono 40 ragazzi siracusani dai 14 anni in su: giovani talenti che hanno scelto di mettersi in gioco, condividendo il palco, dimostrando quanto l’arte possa essere strumento di crescita, unione e identità.

Il debutto ufficiale di Binario 8 è previsto per il 21 e 22 marzo al teatro comunale di Priolo Gargallo, dove lo spettacolo andrà in scena per la prima volta. Un appuntamento imperdibile che celebra il talento giovanile e la forza espressiva dell’arte.