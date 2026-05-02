Lentini, colpo nella notte al bancomat BNL: forte boato all’alba, indagini in corso

Colpo nella notte a Lentini, dove ignoti hanno preso di mira un bancomat della BNL in piazza Beneventano.

Secondo una prima ricostruzione, alle prime luci dell’alba i residenti avrebbero avvertito un forte boato, facendo scattare l’allarme e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e per avviare le indagini, ancora in corso, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.