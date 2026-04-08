Lentini, corsa a tre per la fascia tricolore: Efrem Sanzaro candidato a sindaco

C’è un terzo candidato a sindaco a Lentini: è Efrem Sanzaro, al momento sostenuto da 5 liste (La voce dei lentinesi, Insieme, Lentini 2031, Orgoglio Lentini e Antudo Terra) e assessore uscente dell’ultima Giunta Lo Faro.

“Ogni comunità attraversa momenti in cui è necessario compiere scelte chiare, assumersi responsabilità e definire una direzione comune. In queste settimane, tanti cittadini e realtà civiche mi hanno incoraggiato con convinzione a compiere un passo importante. È anche da questa sollecitazione, nata dal confronto e dall’ascolto, che ho deciso di presentare la mia candidatura alla guida della nostra comunità. Lo faccio con il senso del dovere che mi ha sempre accompagnato, con rispetto per le istituzioni e con piena consapevolezza delle sfide che ci attendono. Ma soprattutto lo faccio perché, prima di ogni ruolo, io sono uno di voi, e questo ho cercato di dimostrarlo ogni giorno, con la presenza, l’impegno e la coerenza”, scrive sui social annunciando la discesa in campo.

“Condivido le stesse radici, gli stessi valori, le stesse preoccupazioni e le stesse aspirazioni. Conosco da vicino le difficoltà che viviamo, ma conosco anche le grandi potenzialità che troppo spesso restano inespresse. Ho visto questa comunità affrontare momenti complessi con dignità, determinazione e spirito di solidarietà. Ed è proprio da questa esperienza comune che nasce il mio impegno. La mia candidatura a Sindaco di Lentini non nasce da un’ambizione personale, ma dalla volontà di mettere competenze, ascolto e responsabilità al servizio di un progetto collettivo. Credo profondamente che una guida efficace debba partire dalla conoscenza reale del territorio e delle persone che lo vivono ogni giorno. E questa conoscenza può esistere davvero solo quando si è parte integrante della comunità stessa”, aggiunge.

“Il mio obiettivo è lavorare con serietà, trasparenza e metodo, costruendo un dialogo costante con i cittadini, con le associazioni e con tutte le realtà sociali ed economiche del territorio. Perché il futuro non si improvvisa: si pianifica, si condivide, si costruisce insieme. Io sono, e continuerò a essere, uno di voi. Con umiltà, determinazione e spirito di servizio, oggi inizia questo nuovo percorso per la nostra Città, per la nostra comunità e per il nostro futuro”, conclude.