Lentini dopo il Ciclone Harry. Il sindaco Lo Faro “racconta” la situazione tra crolli, interventi e verifiche nelle scuole

Il passaggio del ciclone Harry ha portato disagi anche a Lentini, con il sindaco Rosario Lo Faro che questa mattina ha aggiornato la cittadinanza sulle difficoltà incontrate e sulle misure adottate per il recupero. Nonostante la violenza del maltempo, che ha causato numerosi danni alla viabilità e a edifici pubblici, il sindaco ha confermato che la situazione è sotto controllo.

Il ciclone ha provocato danni significativi, tra cui il crollo di un’abitazione disabitata, come segnalato nelle ultime ore su Siracusa News. Il sindaco ha confermato che, sebbene la nottata sia stata critica, la protezione civile e le forze dell’ordine sono riuscite ad intervenire tempestivamente, evitando danni alle persone. Tuttavia, il temporale ha causato anche la caduta di un palo semaforico, che ha fortunatamente avuto come unico effetto un’interruzione momentanea della viabilità.

Nel corso della notte, si sono verificati anche alcuni cedimenti di strada, in particolare in via Riccardo da Lentini, dove si è reso necessario un rapido intervento per ripristinare la sicurezza. La situazione è stata monitorata costantemente, grazie anche alla collaborazione tra il Comune, la Protezione Civile e la Polizia Municipale.

Questa mattina, il sindaco ha annunciato che sono già in corso i sopralluoghi nelle scuole, con l’ausilio di tecnici e della protezione civile. Le verifiche hanno evidenziato la presenza di alcune infiltrazioni d’acqua nelle strutture, ma senza compromettere la ripresa delle attività scolastiche, che riprenderanno regolarmente a partire da giovedì.

Alcuni problemi restano, come la situazione della pubblica illuminazione e la viabilità, che presenta buche a causa delle forti piogge e del terreno saturo d’acqua. Il sindaco ha chiesto pazienza alla cittadinanza, garantendo che gli interventi di ripristino sono già in corso.

Lentini è pronta a riprendersi, ma il recupero delle infrastrutture e la messa in sicurezza della viabilità richiederanno ancora tempo. Nel frattempo, il sindaco ha esortato tutti a rimanere cauti e a rispettare le norme di sicurezza.