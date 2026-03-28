I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 22enne per furto di energia elettrica, invasione di edificio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, intervenuti a Carlentini, in via Plebiscito, hanno accertato che il 22enne, dopo aver abusivamente occupato un appartamento, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione elettrica pubblica per alimentare un sistema di videosorveglianza.

Nel corso del controllo i Carabinieri, su un terrazzo, hanno rinvenuto e sequestrato a suo carico un borsello con 75 dosi di cocaina suddivisa in involucri di plastica termosaldati e 490 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.