Auto ibrida in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nella notte per l’incendio di un’autovettura alimentata a benzina/ibrida (HEV) divampato intorno alle 3:40 di oggi, 12 maggio 2026, nei pressi dell’incrocio tra via Carlo Del Prete e via Mercadante.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lentini, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo, evitando che il rogo potesse propagarsi o causare ulteriori rischi nella zona.

A supporto delle operazioni sono giunti anche i Carabinieri di Carlentini, che hanno collaborato nella gestione della viabilità e negli accertamenti del caso.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio dell’auto, una vettura con alimentazione benzina/ibrida (HEV).