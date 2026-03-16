Lentini, il Consiglio comunale sfiducia il sindaco Rosario Lo Faro

Il Consiglio comunale di Lentini ha approvato nella serata di oggi la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rosario Lo Faro, determinando la fine anticipata dell’amministrazione comunale.

La votazione si è conclusa con 11 voti favorevoli su 16 consiglieri, mentre tre consiglieri hanno votato contro e due erano assenti al momento della votazione. L’esito del voto segna la conclusione dell’esperienza amministrativa guidata da Lo Faro dopo circa due anni di mandato.

Si tratta della seconda mozione di sfiducia discussa dall’aula consiliare nel giro di poche settimane. La prima, affrontata lo scorso 18 febbraio, non aveva raggiunto il quorum necessario per essere approvata: in quella occasione i voti favorevoli si erano fermati a nove, complice una combinazione di assenze e astensioni che aveva fatto venir meno i numeri necessari per mandare a casa il sindaco. ￼

Quel passaggio aveva evidenziato già allora le profonde tensioni politiche presenti in aula e le divisioni tra i gruppi consiliari, con una maggioranza ormai logorata e un quadro politico in continua evoluzione.

L’amministrazione Lo Faro era nata all’inizio del mandato sulla base di un patto civico sostenuto in particolare da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma col passare dei mesi gli equilibri politici si sono progressivamente incrinati.

La coalizione iniziale ha infatti registrato diversi strappi e cambi di posizione all’interno del Consiglio comunale, fino alla perdita dei numeri necessari per sostenere l’azione amministrativa.

La seconda mozione di sfiducia rappresenta quindi il punto di arrivo di una crisi politica maturata nel tempo, culminata con il voto di questa sera.

Con l’approvazione della mozione di sfiducia decade l’amministrazione comunale. La Regione Siciliana nominerà un commissario straordinario che guiderà l’ente fino alla prossima tornata elettorale.