Lentini, il presidente del Consiglio comunale Vinci: “Massima trasparenza sulla presenza dei velivoli militari a Sigonella”

Con un comunicato ufficiale, il presidente del Consiglio comunale di Lentini, Alessandro Vinci, interviene sulle notizie diffuse da organi di stampa circa l’utilizzo della base di Sigonella e dello spazio aereo siciliano da parte di velivoli militari israeliani.

Secondo Vinci, non è stato ancora chiarito se la presenza di tali mezzi sia riconducibile alle operazioni legate al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Una questione che, sottolinea, non può lasciare indifferente la comunità locale.

«La Sicilia – afferma il presidente del Consiglio comunale – e in particolare il territorio della nostra città, non possono e non devono essere trasformati in una piattaforma logistica e di intelligence per operazioni belliche condotte da Stati terzi, al di fuori dei mandati ONU e in violazione del diritto internazionale».

Vinci ribadisce inoltre la netta contrarietà della comunità lentinese ad ogni forma di complicità rispetto al conflitto che vede coinvolto Israele nella Striscia di Gaza: «Si tratta di una guerra che continua a produrre distruzione e sofferenze per la popolazione civile palestinese».

Da qui la richiesta rivolta al Governo nazionale: «Chiediamo la massima trasparenza e chiarezza circa la natura e le finalità della presenza di velivoli militari israeliani a Sigonella. È un diritto della nostra comunità – insiste Vinci – conoscere con precisione ciò che avviene nel proprio territorio, soprattutto quando si tratta di attività militari che coinvolgono potenze straniere fuori dal perimetro della NATO e che potrebbero avere implicazioni dirette sulla sicurezza dei cittadini siciliani e sulla stabilità dell’area mediterranea».

Il presidente del Consiglio comunale conclude auspicando che le autorità nazionali e militari forniscano «informazioni puntuali e trasparenti», così da garantire la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità internazionale.