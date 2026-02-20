Lentini, il sindaco Lo Faro dopo la sfiducia: “Condivisione e unità per il bene della città”

Dopo la votazione sulla mozione di sfiducia, un momento definito cruciale per la vita della comunità e delle istituzioni, il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro, ha rilasciato una nota ufficiale per richiamare tutte le componenti politiche a un rinnovato senso di responsabilità comune.

Il sindaco ha sottolineato come da questo passaggio istituzionale possa nascere una fase nuova, basata su un impegno autentico e condiviso. L’appello di Lo Faro è rivolto direttamente a tutte le forze politiche e ai Consiglieri comunali affinché la condivisione diventi il metodo effettivo di amministrazione della città, superando le logiche di appartenenza. “Condividiamo i programmi, le scelte e l’operatività”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando che amministrare insieme significa assumersi collettivamente la responsabilità delle azioni e dei risultati.

Al centro dell’azione amministrativa restano le grandi sfide che Lentini deve affrontare nel breve e medio periodo. Nella sua nota, il Sindaco cita i numerosi cantieri aperti grazie ai fondi del PNRR, i finanziamenti già ottenuti pronti a partire e le opere di compensazione legate all’Autostrada. Si tratta di decisioni e progetti che, secondo Lo Faro, non appartengono a una singola parte politica ma alla città intera, e che richiedono serietà per essere portati a compimento senza lasciare “ipoteche sul futuro”.

L’intenzione dichiarata è quella di portare Lentini fino al termine naturale della legislatura con la massima trasparenza. Lo Faro si è detto pronto a costruire un percorso amministrativo realmente partecipato, in cui ogni attore politico sia parte attiva delle decisioni, con l’unico scopo di “fare bene oggi ciò che va fatto oggi”. “Lentini viene prima di tutto”, conclude il messaggio, ribadendo che solo attraverso la condivisione sarà possibile onorare l’impegno preso con i cittadini.