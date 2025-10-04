Lentini, in casa un market della droga nascosto da un armadio

Per innalzare la presenza delle Forze dell’Ordine nel territorio del lentinese e aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini della zona, a seguito delle determinazioni raggiunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato eseguito, su disposizione del Prefetto Chiara Armenia, un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, pianificato del Questore Roberto Pellicone, che ha coinvolto agenti della Polizia di Stato (in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lentini, al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, alla Polizia Scientifica e unità cinofile della Questura di Palermo) Militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Il complesso dispositivo, coordinato sul posto dal Dirigente del Commissariato di Lentini, Roberta Abate, ha visto la realizzazione di 14 posti di controllo, con l’identificazione di 336 persone, di cui 57 già conosciute alle forze di polizia, e la verifica di 123 veicoli. Trentacinque sono state le persone sottoposte ad obblighi controllate.

Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali del lentinese e sette di questi, non trovati in regola con le norme poste a presidio della salubrità di cibi e di bevande e di altri regolamenti di carattere amministrativo, sono stati sanzionati.

In tale contesto operativo, agenti del Commissariato di Lentini hanno effettuato nove perquisizioni e, nel corso di una di queste, è stato scoperto un market della droga, all’interno di un’abitazione fatiscente.

Inoltre, nascosto dietro un armadio è stato scoperto, altresì, un passaggio segreto, ricavato da un foro nel muro, che conduceva ad una serra al chiuso già allestita con due tende, due lampade termiche, un aeratore e del fertilizzante per il terriccio.

Nel complesso sono stati sequestrati 116 grammi di marijuana, 105 grammi di hashish, 66 grammi di cocaina e 1,24 grammi di crack, a carico di un uomo di 29 anni che è stato arrestato.