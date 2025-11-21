Lentini, Mpa-Grande Sicilia lascia la giunta Lo Faro. Carta: “Percorso concluso, ora si apre una nuova fase politica”

Scossone politico a Lentini: quattro assessori rassegnano le dimissioni, l’intero movimento Mpa–Grande Sicilia esce dalla giunta Lo Faro e il Partito Democratico – pur restando esterno – sancisce “la fine dell’esperienza amministrativa” dell’attuale governo cittadino. Il tutto nel giro di poche ore, anche se la crisi era nell’aria da settimane.

Ieri il passaggio decisivo: i quattro assessori espressione di Mpa–Grande Sicilia e i consiglieri di riferimento hanno annunciato la conclusione della loro esperienza di governo, mettendo di fatto fine al sostegno politico alla coalizione del sindaco Rosario Lo Faro.

A spiegare le ragioni della scelta è Giuseppe Carta, deputato regionale e leader provinciale di Mpa–Grande Sicilia. “A Lentini il nostro percorso è finito – dichiara Carta –. Siamo entrati in giunta quando era necessario dare una mano concreta alla città. Abbiamo lavorato per rimettere ordine ai conti: abbiamo allineato i bilanci, portato quasi a compimento il bilancio corrente e proposto il bilancio consolidato, così da dare alla città uno strumento di stabilità. Oggi, però, si apre una fase diversa“.

Una decisione che, ribadisce il parlamentare, non nasce da contrasti personali con il sindaco: “Non presenteremo mai un atto di sfiducia nei confronti di Lo Faro. È semplicemente un altro momento storico: adesso bisogna tornare a fare politica in Consiglio comunale, difendere le istanze dei cittadini e lavorare a un progetto civico di rilancio della città“.

Carta rivolge anche un augurio al primo cittadino, lasciando intendere una nuova intesa raggiunta sul territorio di Lentini con le forze di centrodestra e in particolare con Fratelli d’Italia. “Spero che possa individuare una nuova pagina sociale per Lentini e garantire continuità amministrativa. Da parte nostra – conclude – resteremo nella nostra posizione e lavoreremo per costruire anche a Lentini una coalizione di centrodestra, come avviene in altre parti della provincia“.