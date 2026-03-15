Un proiettile lasciato sul cruscotto dell’auto. Un messaggio inquietante che irrompe nel pieno della crisi politica che sta attraversando il Comune di Lentini.

A fare la scoperta questa mattina è stato il consigliere comunale Giuseppe Vasta, capogruppo di Grande Sicilia in consiglio comunale e tra i firmatari delle mozioni di sfiducia contro il sindaco Rosario Lo Faro.

Il consigliere, insieme al proprio legale, si è recato a sporgere denuncia alle forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

Sull’episodio è intervenuto il commissario cittadino di Grande Sicilia a Lentini, Enzo Reale.

“Esprimo piena solidarietà a Giuseppe Vasta, capogruppo di Grande Sicilia al Consiglio comunale di Lentini e firmatario delle due mozioni di sfiducia, che questa mattina, al risveglio, ha trovato un proiettile sul cruscotto della propria automobile“, dichiara Enzo Reale commissario cittadino Grande Sicilia Lentini.

“Si tratta di un episodio gravissimo e inquietante. Giuseppe Vasta, insieme al proprio avvocato, si sono recati a sporgere denuncia e avvertendo le forze dell’ordine dell’accaduto – spiega – Sono evidenti le pressioni e appare sempre più chiaro che il clima di tensione che si vive a Lentini sia degenerato. La sensazione è che ci si trovi di fronte a un’ulteriore fonte di intimidazione per scoraggiare chi ha firmato la sfiducia. Questo, senza ombra di dubbio, è ciò che oggi si vive e si respira nell’aria – conclude – Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. Di fronte a simili fatti non può esserci alcuna sottovalutazione: la violenza e l’intimidazione non possono trovare spazio nella vita democratica e nel confronto politico”.