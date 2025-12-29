Andrew Speranza 25 anni scomparso da giorni è stato ritrovato stamattina dai Carabinieri di Lentini nei pressi della stazione ferroviaria di Lentini.

Il giovane secondo quanto comunicato dal Comune di Lentini con una nota ufficiale è in discrete condizioni di salute ed è stato portato all’ospedale di Lentini per una visita di controllo e dopo riaffidato si familiari.

“Si ringrazia il Comando Stazione dei Carabinieri di Lentini, coordinati dal Luogotenente Puglisi – scrive l’amministrazione Lo Faro -, che attraverso la professionalità e tempestività di intervento hanno ridato serenità, in questi giorni di fine anno, alla famiglia del giovane.”