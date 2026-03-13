Lentini, torna in aula la mozione di sfiducia al sindaco Lo Faro: voto lunedì sera

Torna in aula la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Rosario Lo Faro. La seconda in pochi mesi sarà discussa lunedì 16 marzo alle 19 nella sala udienze del palazzo di giustizia di Lentini, in via Caltanissetta, sede delle sedute del consiglio comunale.

A differenza della precedente mozione, respinta il 18 ottobre scorso, questa volta in aula potrebbero esserci i numeri per interrompere anticipatamente l’esperienza amministrativa dell’attuale primo cittadino.

La mozione è stata sottoscritta da nove consiglieri comunali: Rossella Consiglio (Fratelli d’Italia), ritenuta compatibile con il ruolo di consigliere durante l’ultima seduta; Diletta Perricone (Forza Italia); Giuseppe Vasta, Silvana Bosco Santocono e Francesca Reale (Grande Sicilia); Maria Cunsolo (Movimento 5 Stelle); Ciro Greco (Partito Democratico); Luigi Campisi (L’altra Lentini); Antonino Landro (Sinistra Futura). Per approvare la sfiducia al sindaco serviranno almeno 10 voti favorevoli.

Il possibile voto decisivo potrebbe arrivare da Davide Marchese di Forza Italia. Il consigliere aveva già votato la precedente mozione di sfiducia ma non ha firmato il nuovo documento, anche a causa di tensioni interne al partito. Se durante la seduta dovessero emergere numeri concreti a favore della sfiducia, Marchese potrebbe rappresentare il decimo voto necessario per far cadere l’amministrazione Lo Faro.

Parallelamente resta aperta anche la questione della presidenza del consiglio comunale. Dopo le tensioni interne al movimento Grande Sicilia seguite alla prima mozione di sfiducia, il gruppo ha espulso alcuni consiglieri tra cui l’allora presidente del consiglio Alessandro Vinci, oltre a Gianmarco Di Grande e Carlo Vasile.

Il gruppo consiliare si è quindi ridotto a tre componenti: Francesca Reale, Silvana Bosco Santocono e Giuseppe Vasta. Pochi giorni dopo quella seduta, Alessandro Vinci ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio, lasciando vacante la carica. La convocazione della seduta di lunedì è stata firmata dal vicepresidente del consiglio Luigi Campisi.

Proprio sulla presidenza del consiglio si è aperto un ulteriore confronto politico. Alcuni consiglieri avevano proposto di convocare una seduta ad hoc per eleggere il nuovo presidente prima di discutere la mozione di sfiducia. Altri, invece, hanno ritenuto più opportuno affrontare prima il voto sulla sfiducia e rinviare l’eventuale elezione del presidente a una seduta successiva, nel caso in cui la mozione non dovesse essere approvata.

Lunedì sera, dunque, l’aula consiliare potrebbe trovarsi davanti a un passaggio politico decisivo per il futuro dell’amministrazione comunale di Lentini.