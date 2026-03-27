Ieri, Agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lentini, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di un uomo di 51 anni, hanno rinvenuto, nascosta all’interno di un vaso in camera da letto, e sequestrato una pistola MK IV serie 80 Mustang-380 Auto completa di caricatore contenente 6 cartucce e altre 33 cartucce di provenienza furtiva.

Il cinquantunenne è stato l’arrestato per i reati di detenzione abusiva di armi, furto e ricettazione.