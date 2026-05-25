Lentini verso l’elezione di Enzo Pupillo a sindaco

A Lentini prende quota la possibilità di una vittoria al primo turno per Vincenzo “Enzo” Pupillo. A metà dello scrutinio, il candidato sostenuto dall’area progressista supera infatti la soglia del 40% necessaria per l’elezione immediata a sindaco nei Comuni siciliani superiori ai 15 mila abitanti.

I dati parziali vedono Pupillo avanti con 2.898 voti, seguito dal candidato del centrodestra Giuseppe Fisicaro con 2.701 voti. Più distante Efrem Sanzaro, fermo a 962 voti.

Un margine ancora non definitivo ma che, insieme alla percentuale attualmente attribuita a Pupillo, potrebbe consentire al candidato del centrosinistra e delle liste civiche di evitare il ballottaggio.

La campagna elettorale di Lentini si è sviluppata soprattutto attorno ai temi del risanamento finanziario, della gestione ambientale, della sanità e del rilancio economico del territorio.

Pupillo, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste Lentini Bene Comune, Territorio Unito, Lentini C’è e Lentini 2026, ha costruito la propria proposta politica attorno al concetto di “rigenerazione” della città, puntando su programmazione amministrativa, attrazione di fondi europei e rilancio culturale.

Fisicaro, candidato del centrodestra sostenuto da Andiamo Avanti, Lentini Azzurra, Lentini Giovane, Liberi, Grande Sicilia, Fratelli d’Italia e Giuseppe Fisicaro Sindaco, ha invece puntato su una gestione definita “manageriale” del Comune, con particolare attenzione alla digitalizzazione degli uffici, alla progettazione per i fondi europei e al contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Lo scrutinio proseguirà nelle prossime ore e soltanto i dati definitivi chiariranno se Pupillo riuscirà a mantenere il vantaggio e a chiudere la partita già al primo turno oppure se Lentini dovrà tornare al voto per il ballottaggio.