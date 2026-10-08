“Leonia”, Jose Mantineo racconta gli ultimi 5 anni del Siracusa Calcio: la presentazione

Attualità · libri

Cinque anni di Siracusa Calcio, tra entusiasmo, cambi di proprietà e paura di sparire. Sono raccontati in “Leonia. O della gioia dell’affollarsi nei crocevia dell’Azzurro”, il nuovo libro di Jose Mantineo, che sarà presentato domani, venerdì 9 ottobre, alle 18 alla libreria NeaPolis, in viale Teocrito 125 a Siracusa.

Il libro ripercorre la storia della squadra azzurra da agosto 2021 ad agosto 2026. È un libro, è una storia: la storia di questi ultimi cinque anni e spazia un po’ in tutti i 102 anni del Siracusa Calcio. Al centro, però, ci sono le vicende degli ultimi cinque anni

Il racconto parte dal campionato di Eccellenza, quando Salvo Montagno rileva il Siracusa Calcio, e attraversa cinque anni complicati. Racconta il passaggio della società da Montagno ad Alessandro Ricci, fino alle difficoltà e al rischio fallimento di quest’estate.

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Le vicende recenti si alternano a episodi della storia calcistica della città. Mantineo mette in parallelo lo stato di salute della squadra con quello della città.

Con “Leonia” Mantineo chiude un cerchio. Nel suo libro precedente, La fossa del Leone, aveva raccontato gli anni passati del Siracusa Calcio, ora completa il racconto con gli ultimi cinque anni.

All’incontro di domani introdurrà Annalisa Sansalone. Interverranno Michele Mangiafico, Salvo Montagno, Omar Giardina, Simone Giglio e l’autore, Jose Mantineo . Ingresso gratuito.