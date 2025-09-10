LeoVegas.News e Catania FC: confermata la partnership per la stagione 2025/26

Prosegue e si rafforza il legame tra LeoVegas.News, piattaforma di infotainment sportivo, e il Catania FC, una delle piazze più appassionate del calcio italiano. Dopo l’esperienza positiva della passata stagione, l’azienda rinnova per il secondo anno consecutivo il ruolo di Official Sponsor del club rossazzurro, confermando la volontà di accompagnarne il percorso sportivo e valoriale anche nel campionato di Serie C 2025/26.

Il rinnovo della partnership non rappresenta soltanto la prosecuzione di un rapporto avviato un anno fa, ma assume il significato di una collaborazione strategica, costruita sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni. LeoVegas.News ha infatti trovato in Catania FC una realtà capace di incarnare elementi come passione, resilienza e appartenenza, che ben si sposano con la mission aziendale: raccontare lo sport attraverso un approccio innovativo, dinamico e vicino ai tifosi.

Per tutta la stagione alle porte, il marchio sarà presente allo stadio con la brandizzazione dei led a bordo campo in occasione delle gare interne di campionato, garantendo così una visibilità diretta e costante. Ma l’impegno di LeoVegas.News non si limiterà a questo: sono in programma iniziative dedicate e attività esclusive pensate per coinvolgere il pubblico e rendere ancora più intensa l’esperienza dei tifosi. Tutto in linea con il claim ufficiale dell’azienda, “Vivi i tuoi sogni. Vivili al meglio”, che diventa invito a vivere il calcio con entusiasmo e partecipazione.

Per LeoVegas.News, la partnership con il Catania FC non è soltanto una scelta commerciale, ma rappresenta una precisa volontà di supportare una società che sta scrivendo un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Dopo anni difficili, il club etneo è tornato a guardare avanti con determinazione, lavorando per consolidarsi in Serie C e, allo stesso tempo, porre le basi per un futuro che possa riportare la squadra ai livelli più alti del calcio italiano.

L’azienda si inserisce in questo contesto come partner attivo, capace di valorizzare la passione rossazzurra non solo dentro lo stadio, ma anche attraverso progetti di comunicazione e contenuti digitali che amplificano la voce della tifoseria e ne esaltano il senso di appartenenza. A commentare l’accordo è stata Adele Incerti, portavoce di LeoVegas.News, che ha sottolineato la soddisfazione per la rinnovata collaborazione: “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro cammino insieme al Catania FC. Questo club rappresenta un esempio di determinazione e di legame con il proprio territorio, valori nei quali ci riconosciamo pienamente. Crediamo nello sport come strumento di unione e di crescita collettiva, ed è per questo che vogliamo essere al fianco del Catania e dei suoi tifosi. Anche in questa stagione proporremo iniziative pensate per rendere ancora più unica la loro esperienza allo stadio, rafforzando il rapporto tra squadra e comunità”.

Il rinnovato sodalizio tra Catania FC e LeoVegas.News testimonia come il calcio moderno non possa prescindere da partnership in grado di andare oltre la tradizionale sponsorizzazione. Oggi, più che mai, i tifosi cercano esperienze coinvolgenti e strumenti che permettano di vivere la propria passione in maniera totale. In questa prospettiva, il contributo di un brand di infotainment come LeoVegas.News si rivela strategico: l’obiettivo non è solo dare visibilità al marchio, ma creare valore aggiunto per il pubblico e consolidare l’immagine del club.

In un panorama calcistico in continua evoluzione, questa alleanza rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra club e sponsor possa generare valore condiviso, rafforzando al tempo stesso il percorso sportivo e la comunità di riferimento.