L’Ersu di Enna apre una sede a Siracusa: servizi per gli studenti universitari

A partire da metà ottobre Siracusa avrà una sede staccata dell’Ersu di Enna (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario). La decisione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente lo scorso 2 settembre e riguarda l’apertura degli uffici presso un’ala dell’Istituto Einaudi di viale Santa Panagia 129.

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa firmato dal presidente dell’Ersu, Filippo Camiolo, con l’allora dirigente scolastica prof.ssa Teresella Celesti e resa possibile dalla disponibilità della nuova dirigente, prof.ssa Egizia Sipala. Proprio all’Einaudi la Facoltà di Ingegneria della Kore di Enna, grazie al prof. Dario Ticali, aveva già realizzato un laboratorio territoriale dotato di tecnologie innovative nel campo della realtà aumentata e immersiva. I locali, con ingresso autonomo e arredati dall’ateneo ennese, verranno messi a disposizione senza costi aggiuntivi.

La nuova sede permetterà di potenziare la pianta organica con il trasferimento di personale regionale già in servizio a Siracusa e avvierà azioni sinergiche tra scuole superiori, università ed Ersu, per migliorare l’offerta formativa e i servizi destinati agli studenti.

L’Università Kore di Enna, guidata dal presidente prof. Cataldo Salerno e dal direttore generale Salvino Berritella, sta investendo da tempo nel territorio siracusano. Dopo l’apertura della sede di rappresentanza in piazza Archimede e l’avvio dei corsi di abilitazione all’insegnamento, dall’anno accademico 2024/2025 sono partiti tre corsi universitari, i TFA sostegno e ben 13 corsi di laurea per le professioni sanitarie. È inoltre in attesa di autorizzazione ministeriale il nuovo corso di Medicina e Chirurgia.

L’Ersu ha già stipulato convenzioni con ristoranti, lidi balneari e la società di trasporti Sais, prevedendo anche rimborsi per altre linee bus. In programma accordi con palestre e la realizzazione di nuovi studentati. Intanto a Enna è in fase di completamento una residenza universitaria da 200 posti letto, con stanze doppie dotate di bagno privato, smart tv, pc, tablet e spazi comuni attrezzati.

Istituito con legge regionale nel 2002, l’Ersu di Enna fornisce servizi di ristorazione, alloggio, trasporto, cultura e sport, oltre a borse di studio, sussidi e tirocini. Da quest’anno ha sostituito la tradizionale card con l’Ersu App, che consente una gestione digitale più efficiente dei servizi.

Con l’apertura a Siracusa, l’Ente conferma la volontà di avvicinarsi agli studenti, offrendo opportunità concrete e strutture di supporto per favorire la crescita culturale, sociale e professionale dei giovani del territorio.