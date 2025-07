L’estate a Rosolini: sagre, concerti e cabaret. L’intervista al sindaco Giovanni Spadola

Tutto pronto a Rosolini per il mese centrale dell’estate: arriva agosto e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Spadola ha allestito, in collaborazione con il Gal Eloro e altre associazioni locali, un programma di eventi che parla dei prodotti tipici e che prevede tante serate dedicate alla musica, ai sapori e alle risate. Senza dimenticare gli aspetti legati alla fede e alla devozione, con la festa di San Luigi, in programma la prima domenica di agosto.

“Abbiamo allestito un programma che punta sulla qualità e con eventi differenti per dare a tutti l’opportunità di vivere la nostra città – ha detto il sindaco Giovanni Spadola – pensando anche a momenti dedicati ai sapori del nostro territorio. Così nasce la Sagra del Carrubo, realizzata grazie a un finanziamento ottenuto dal Gal Eloro, di cui ringrazio i rappresentanti”.





Si comincia l’1 agosto, gran finale il 3, con stand, lo show di Carlo Kaneba (1 agosto), il concerto di Alexia (il 2) e il concerto finale di “Talè cu c’è”.

“Poi ci saranno le 6 serate della Sagra dell’Arancino, organizzata da Eventi Sicilia che ringrazio personalmente – ha aggiunto Spadola -, un evento che si è ritagliato uno spazio speciale e particolare nel panorama siciliano”.