“Letizia va alla guerra”, venerdì 6 a domenica 8 marzo al Teatro Massimo di Siracusa

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un unico destino: Letizia va alla guerra è un racconto tragicomico di tenerezza e verità che porta in scena la “storia dei piccoli”, quella delle persone comuni che, pur non essendo protagoniste dei manuali, hanno contribuito a fare la Storia. Una grande storia, una buona occasione da non perdere che si proporrà al Teatro Massimo di Siracusa da venerdì 6 a domenica 8 marzo per poi spostarsi a Catania

Lo spettacolo è interpretato da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, coppia artistica affiatata che si distingue per versatilità e forza trasformista. La drammaturgia, firmata dalla stessa Agnese Fallongo, intreccia registri comici e drammatici in un impianto narrativo serrato e coinvolgente, mentre le musiche popolari eseguite dal vivo da Tiziano Caputo non rappresentano un semplice accompagnamento, ma diventano elemento drammaturgico essenziale, parte viva e pulsante del racconto scenico.

Il coordinamento creativo è di Raffaele Latagliata, l’ideazione e la regia sono di Adriano Evangelisti. La produzione è del Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con ARS Creazione e Spettacolo.

Tre donne del popolo, tre provenienze regionali differenti — Veneto, Sicilia e Lazio — e tre età diverse — una fanciulla, una donna e un’anziana — sono unite da un sottile fil rouge: lo stesso nome, Letizia, e un destino che la guerra sconvolgerà irrimediabilmente.

La prima Letizia è una giovane sposa siciliana che, durante la Prima Guerra Mondiale, parte per il fronte carnico nella speranza di ritrovare il marito Michele.

La seconda è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina), riconosciuta dalla zia solo al compimento della maggiore età. Arriverà a Roma in concomitanza con l’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale e finirà per esercitare il mestiere più antico del mondo in un bordello nel cuore della capitale.

Infine Suor Letizia, anziana sorella di origini venete dai modi bruschi, che ha preso i voti in tarda età e si rivelerà il sorprendente trait d’union tra destini tanto lontani quanto profondamente intrecciati.

Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, lo spettacolo prende forma come un brillante triplo “soliloquio dialogato” che alterna momenti di pura comicità ad attimi di intensa commozione. Il ritmo incalzante accompagna lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato, in cui spesso una lacrima lascia il posto a un sorriso.

Partendo da fonti storiche poco conosciute, Letizia va alla guerra racconta uno spaccato drammatico della storia italiana del Novecento, restituendo dignità e voce a esistenze travolte dagli eventi ma capaci di piccoli, grandi atti di coraggio in nome dell’amore. Un omaggio delicato e potente alle vite preziose di donne e uomini comuni che, senza saperlo, hanno fatto la Storia.