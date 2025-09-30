Lettera aperta al Siracusa calcio: “rivedere le postazioni dedicate ai tifosi con disabilità gravi”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un lettore (A.R.) che si rivolge alla società sportiva Siracusa Calcio:

“Con grande rammarico mi vedo costretto a scrivere queste righe per segnalare una situazione che reputo indegna e discriminatoria: la postazione riservata alle persone con disabilità gravi allo stadio. Quello che dovrebbe essere uno spazio di inclusione, rispetto e pari dignità si trasforma invece in un simbolo di marginalizzazione. La postazione attuale, così com’è stata predisposta, appare aberrante: inadeguata, priva dei requisiti minimi di accessibilità e decoro.

Chi vive una condizione di disabilità non dovrebbe sentirsi relegato in un angolo, nascosto o trattato come un “peso”. Al contrario, dovrebbe poter condividere la passione per il calcio, sentirsi parte viva della comunità sportiva e godere di una visuale dignitosa e sicura, al pari di ogni altro tifoso. Attualmente il settore riservato: Fila 0 (zero) sconosciuto anche agli Stewart è praticamente inutile, impossibile stare seduti in quanto non è visibile il campo, restare in piedi risulta difficoltoso per chi purtroppo ha problemi gravi non ci resta che tornare a casa con amarezza. Il Siracusa Calcio è patrimonio della città e deve farsi portavoce di valori come uguaglianza, solidarietà e inclusione.

Per questo, chiedo con forza alla società: di rivedere urgentemente la collocazione e l’organizzazione delle postazioni dedicate ai tifosi con disabilità gravi; di confrontarsi con associazioni, famiglie e diretti interessati per trovare soluzioni condivise e rispettose; di trasformare questa pagina amara in un’occasione di crescita e civiltà. Uno stadio accogliente non è solo un impianto sportivo: è un segno di cultura e rispetto per i diritti umani. Mi auguro che la società colga questo appello e si impegni a garantire a tutti i tifosi, senza distinzioni, la possibilità di vivere pienamente la gioia del calcio”.