Lettera aperta di un’educatrice di un asilo nido a Siracusa: “il peso di un abbraccio che non ha più forza”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta e firmata, scritta da un’educatrice di un asilo nido.

“Scrivo con le mani che ancora sanno di pongo e di sapone, ma con il cuore che pesa come un macigno. Scrivo perché il silenzio, ormai, fa più male della stanchezza. Ogni mattina entro in quell’asilo con un sorriso che è una promessa: ai “miei” bambini prometto protezione, educazione, pazienza. Ma chi protegge noi? Chi si cura di chi cura? Siamo stanche. Ma non è quella stanchezza sana che si prova dopo una giornata di gioco e scoperte con i “nostri” bambini. È un logorio profondo, un senso di svuotamento che nasce dal sentirsi invisibili agli occhi di chi amministra, gestisce e decide per noi. Sono un’educatrice, scrivo a nome delle educatrici che ogni giorno varcano la soglia dell’asilo nido con il cuore pieno di competenze, ma con le gambe che tremano per il carico che portiamo.

Ci avete chiesto una laurea. Ci chiedete aggiornamenti costanti, osservazioni pedagogiche, progettazioni minuziose e una responsabilità enorme sulla crescita dei cittadini del futuro. Eppure, veniamo trattate come se il nido fosse un semplice “parcheggio” aperto ad ogni ora, dove il genitore diventa un cliente che “ha sempre ragione” e noi diventiamo prestatrici di servizio senza voce. L’amministrazione comunale e gli enti gestori sembrano aver dimenticato la natura del nostro lavoro. Dare ragione a ogni pretesa dei genitori, permettendo loro di “comandare” su orari e modalità come se il nido fosse un servizio a consumo, svilisce il nostro ruolo. Noi siamo professioniste, non baby-sitter a chiamata. Un servizio educativo deve avere dei confini, dei ritmi e, soprattutto, deve rispettare chi ci lavora.

Il nido è diventato un servizio a domanda, un supermercato dell’infanzia dove il “cliente” decide e noi subiamo. Ma noi non custodiamo oggetti, noi custodiamo anime. Non siamo baby-sitter che aspettano che passi l’ora; siamo professioniste che vedono la propria dignità calpestata da chi vede nei bambini solo numeri di iscrizione e nelle educatrici solo manovalanza a basso costo. Se il sistema ci costringe a turni che vanno dal lunedì al sabato, includendo i pomeriggi e lasciandoci solo la domenica per riprendere fiato, non state investendo sull’educazione: state gestendo un servizio di custodia a basso costo sulla pelle delle lavoratrici. È umiliante studiare per cambiare il mondo partendo dai piccoli e ritrovarsi a fare le baby-sitter di lusso, schiacciate da rapporti numerici che rendono impossibile anche solo asciugare una lacrima con la calma che meriterebbe.

I numeri dell’invivibilità! Il rapporto numerico educatore-bambino è attualmente devastante: 1/6 per la fascia di età 3 mesi/12 mesi, 1/8 per la fascia 12/24 mesi e 1/10 per quella 24/36 mesi, nella speranza che nessuna educatrice si assenti. Non è possibile garantire la qualità, l’ascolto e la sicurezza quando i numeri superano ogni logica pedagogica. In queste condizioni, l’educazione sparisce per lasciare il posto alla pura sopravvivenza. Come possiamo prenderci cura del benessere dei piccoli se noi stesse siamo portate al burnout? La parte più dolorosa è che questo sistema ci sta rubando la bellezza del nostro mestiere. Quando il numero di bambini è troppo alto, l’educazione diventa sopravvivenza. Ogni giorno ci sediamo in cerchio con i vostri figli. Ma quel cerchio si è fatto troppo grande, troppo stretto, troppo caotico. Non c’è tempo per il progetto, non c’è tempo per lo stupore. C’è solo la fretta. C’è un silenzio che fa rumore, ed è quello che portiamo a casa la sera. È il silenzio di chi ha dato tutto, ma sente di non aver dato abbastanza. Non perché manchi la volontà, ma perché ci hanno tolto il tempo e lo spazio per restare umane, perché lo abbiamo esaurito tutto cercando di tenere in piedi un servizio che sta cadendo a pezzi.

Chi lavora nell’educazione lavora continuamente sulle emozioni, sui conflitti, sulla fragilità, sulla costruzione dell’identità, sui processi evolutivi. Chi lavora con i bambini assorbe continuamente emozioni: per questo le vacanze dovrebbero esserci e rappresentano uno spazio necessario di recupero emotivo. Prendersi un sabato di pausa non significa amare meno il nostro lavoro, significa proteggerlo. Riconoscere questo bisogno significa riconoscere il nostro operato. Ma tutto questo lavoro invisibile raramente viene riconosciuto davvero. Esiste una profonda contraddizione nel modo in care viene trattato il nostro settore: l’Italia racconta con orgoglio le proprie eccellenze pedagogiche — basti pensare alla risonanza mediatica di eventi come la visita di Kate Middleton — ma non si interroga mai sulle condizioni concrete di chi quell’eccellenza la costruisce faticosamente ogni giorno. Si rende improvvisamente visibile il servizio per la sua vetrina, lasciando nell’ombra il logorio di chi ci lavora.

Non chiediamo la luna. Chiediamo di poter fare il nostro lavoro con i tempi giusti. Chiediamo che il sabato torni a essere tempo per le nostre famiglie. Chiediamo che la nostra laurea non sia carta straccia, ma il motivo per cui veniamo ascoltate quando diciamo che così, il nido, non è più un luogo di crescita, ma un luogo di fatica estrema. Chiediamo che il nostro lavoro torni a essere educazione e non solo sopravvivenza. Chiediamo che chi decide le leggi e gli orari entri in sezione con noi, anche solo per un’ora, per sentire il peso di quella responsabilità che ci sta schiacciando. Non si può fare eccellenza educativa sulle macerie del benessere di chi educa. Meritiamo rispetto, perché senza di noi le famiglie non avrebbero un supporto e i bambini non avrebbero una guida. Ma la nostra passione non può più essere usata come scusa per sfruttarci. Non lasciateci sole a sognare un nido migliore. Perché se crolliamo noi, crolla il primo, fondamentale mattone della vita dei vostri figli.

Con il cuore, un’educatrice”.