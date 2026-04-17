Un lettore scrive all’Asp di Siracusa: “Grazie per aver salvato la vita a mio fratello”

Riceviamo e pubblichiamo il testo di una lettera firmata da Sergio Malfa e indirizzata al direttore generale dell’Asp di Siracusa (attualmente commissariata).

“Sento il dovere morale e umano di esprimere tutta la mia gratitudine per il reparto di cardiologia ed emodinamica dell’ospedale Umberto I, per il grande lavoro svolto che di seguito rappresento:

Ore 11.30 circa, ricevo una telefonata con grida assordanti da mio fratello giovanni luogotenente infermiere dell’aeronautica in pensione, il quale mi chiede aiuto per un infarto che ha in corso. Lui è solo uno in casa in attesa dell’arrivo della moglie e dell’ambulanza che aveva chiamato. Gli dico di lasciare la porta aperta per consentire agli operatori sanitari di entrare subito. Giungo sul posto e trovo mio fratello con la mano sul petto dolorante al massimo. Nel frattempo arriva il 118 che con grande professionalità esegue immediatamente un tracciato e subito partono direzione Pronto soccorso dove risulta positivo alle analisi di troponina. Viene trasferito in cardiologia e poco fa l’equipe del reparto di cardiologia gli salva la vita. Il Prof Contarini assieme al suo stretto collaboratore al Dr. Sacchetta, Dr RUSCICA e Dr. Mazzone, questi ultimi due materialmente hanno proceduto ad operare , trovano tutto occluso, ma, grazie alla grande professionalità, riescono a liberare le coronarie dai coaguli e lo salvano. Ancora una volta il reparto di cardiologia dell’ospedale di siracusa ha dimostrato di essere l’eccellenza ed è per questo che ho sentito il dovere di esternare questo mio apprezzamento nei confronti di tutto il team della cardiologia infermieri compresi per la grande professionalità, umanità e abnegazione con cui svolgono tutti i giorni un lavoro difficile spesso criticato e aggredito. Abbiate rispetto per questi grandi professionisti che ogni giorno salvano vite umane. Un cittadino di nome Sergio malfa grato per quello che avete fatto al fratello Giovanni”.