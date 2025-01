Lettera minatoria al sindaco Carianni. La solidarietà dalla politica

“Voglio esprimere solidarietà nei confronti del sindaco di Floridia, Marco Carianni, destinatario di una lettera in cui viene minacciato il suo operato”. Il deputato regionale Tiziano Spada si schiera al fianco del primo cittadino floridiano dopo il grave atto intimidatorio subìto nella giornata di lunedì e denunciato anche sui social.

“A Carianni mi lega non solo una profonda amicizia – continua Spada – ma anche un rapporto di stretta collaborazione politica, sempre nell’interesse dei cittadini e con la correttezza che ci contraddistingue. Per questo non accetto che chi lavora per migliorare questo territorio debba confrontarsi con atti di tale viltà, non solo per l’anonimato da cui derivano ma anche per il tentativo di destabilizzare un’azione concreta che sta portando avanti Carianni insieme alla sua squadra di governo. Gesti come quello perpetrato all’indirizzo del sindaco di Floridia appartengono a quegli ambienti d’ombra che vogliamo illuminare in un percorso politico-amministrativo improntato sull’onestà e il rispetto della legalità. La mia idea di politica e quella di Carianni muove dal rispetto e la valorizzazione delle istituzioni, da sempre punto di riferimento per i cittadini e baluardo contro chi tenta di minare la serenità di un’Amministrazione che da anni lavora al servizio dei cittadini floridiani”.

Anche il deputato regionale Carlo Auteri si rivolge al sindaco di Floridia: “Voglio esprimere la mia solidarietà al sindaco di Floridia Marco Carianni, dopo la lettera minatoria ricevuta nella giornata di lunedì. Pensarla politicamente in maniera diversa o addirittura diametralmente opposta, come avvenuto con il primo cittadino del mio paese d’origine, e scontrarsi anche duramente vuol dire avere passione per ciò che si fa e amore per il territorio. Questo, al sindaco Carianni, lo riconosco. Poi saremo sempre dalla parte opposta della barricata politica, ma condanno il vile gesto anonimo e auspico – come riferito dallo stesso sindaco – che questa persona chieda aiuto se ne ha bisogno senza passare alle minacce”.

Il gruppo consiliare del PD di Siracusa esprime solidarietà al sindaco di Floridia per la lettera minatoria. “Gli amministratori locali rappresentano lo Stato nelle città e hanno la responsabilità di una gestione trasparente che metta al centro la legalità nei processi amministrativi – si legge in una nota -. Lettere come quella ricevuta ieri ci allarmano e vogliamo esprimere la nostra vicinanza al Sindaco Marco Carianni, alla sua amministrazione e a tutta la comunità di Floridia. Non siamo disposti a lasciare nessuno da solo, specie chi amministra e lotta ogni giorno per un percorso coerente senza ombre”.

Vicinanza e solidarietà anche da Sinistra Italiana per le minacce e le intimidazioni che ha ricevuto: “Auspichiamo che l’intervento delle forze dell’ordine possa fare chiarezza sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabile di questo vile atto”.

Alla scadenza delle presentazioni delle candidature per il nuovo segretario provinciale del partito democratico di Siracusa, la comunità democratica è scossa da una minaccia vile in quanto anonima rivolta al sindaco di Floridia Marco Carianni a cui va la personale solidarietà del candidato Giuseppe Patti: “Azioni come queste non ci devono intimorire e non devono fermare l’azione amministrativa di un giovane sindaco come Marco”