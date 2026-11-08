Letteratura e cultura siciliana al Rotary Siracusa Artemide con “L’incantatrice di arance”

Attualità · Lettura

Una serata all’insegna della letteratura, della memoria storica e della musica quella ospitata dal Rotary Club Siracusa Artemide, che ha accolto la scrittrice Barbara Bellomo per la presentazione del romanzo “L’incantatrice di arance”. L’incontro, moderato dalla giornalista Alessandra Fassari, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere da vicino un’opera ambientata nella Catania dei primi del Novecento.

La serata si è aperta con la spillatura della nuova socia, la dottoressa Natascha Pollice, da parte del presidente del club Aurelio Alicata. A seguire, il caminetto rotariano si è concentrato sulla conversazione con l’autrice, che ha illustrato la genesi e i contenuti del libro.

Il romanzo restituisce uno spaccato della Catania di inizio Novecento, tra il mercato del pesce, le campagne e il mondo delle tipografie, ricostruendo luoghi, atmosfere e tradizioni della Sicilia di quel periodo. Tra i personaggi figura Concetta Campione, tipografa realmente esistita, accanto a protagonisti come Michele, contadino legato alla coltivazione dell’arancia tarocco, e Rosetta, personaggio nel quale trova spazio anche la dimensione emotiva della scrittrice.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Al centro della narrazione emerge soprattutto il mondo femminile, con donne chiamate ad affrontare avversità, sacrifici e rinunce, senza abbandonare la propria capacità di resistere. Una storia nella quale la ricostruzione storica si intreccia con sentimenti, aspirazioni personali e desideri d’amore, restituendo uno spaccato della società siciliana.

Ad arricchire l’appuntamento sono state le letture di alcuni passaggi del libro, affidate all’attrice Giulia Valentini e al suo allievo Michele Zappulla. Gli intermezzi musicali del duo formato da Chiara Pino e Laura Grace hanno invece accompagnato la serata con brani di Franco Battiato, Rosa Balistreri e Carmen Consoli.

Tra i presenti le scrittrici Elvira Siringo e Lucia Corsale, il critico Giuseppe Costa Gingolph e il fotografo Michele Pantano. Al termine della presentazione si è svolto il firmacopie, con la partecipazione della libraia Maria La Runa della libreria Ubik. Un momento conviviale ha concluso l’iniziativa, confermando il ruolo del Rotary Club Siracusa Artemide come spazio di incontro e promozione culturale.