L’Eurialo Siracusa presente ieri al Talete per il “BeActive Night”

Le linee riportate per terra, una rete montata in mezzo e un pallone per palleggiare a cielo aperto, a due passi dal mare. E’ bastato questo all’Eurialo Siracusa per rispondere presente all’invito rivolto dall’Amministrazione comunale a partecipare a “BeActive Night”.

La manifestazione sportiva, originariamente prevista per sabato sera sulla terrazza del Talete, è stata spostata a ieri mattina per le avverse condizioni meteo. La società verdeblù ha aderito con entusiasmo alla “Settimana Europea dello Sport”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e coordinata in Italia da “Sport e Salute”. Lo ha fatto con gli allenatori e con le ragazze di un settore giovanile sempre più in crescita dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto, qualitativo, considerati anche i lusinghieri risultati ottenuti negli ultimi anni nelle attività federali e non solo.

“La nostra società, da sempre attenta e sensibile alla promozione dei valori dello sport – dice Salvo Corso, vicepresidente dell’Eurialo – è orgogliosa di aver preso parte alla manifestazione europea dello sport svolta al Talete. La Terrazza del parcheggio di Ortigia ha trovato la giusta collocazione sportiva grazie alla lungimiranza di Giuseppe Gibilisco, già assessore comunale allo sport, al quale, insieme al sindaco Francesco Italia, vanno i nostri ringraziamenti per l’ottima riuscita della manifestazione. È stata un’occasione di crescita e di condivisione che ci ha permesso di contribuire allo sviluppo della nostra attività, diffondendo la cultura sportiva come strumento di educazione, socialità e benessere”.