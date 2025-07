Level: ecco quali sono i trend dell’estate

Il clima estivo fa crescere la voglia di shopping e di saldi, al via in Sicilia dal prossimo sabato 5 luglio fino al 15 di settembre. Ma come orientarsi nella scelta del look quotidiano?

Sicuramente ci sono dei trend nella moda uomo che saranno dei must dell’estate, da scoprire nella vasta gamma di proposte e marche di qualità presso Level store, in corso Gelone 37.

A partire dal blazer chiaro. La domanda per questo capo è aumentata quasi in tripla cifra rispetto a solo 3 anni fa, in concomitanza con le prime apparizioni in passerella. I toni pastello e tenui vestono con eleganza e freschezza.

La camicia a righe segna un grande ritorno. Perfetta per l’estate, sui jeans o gli shorts, è un classico da sperimentare anche in toni chiari, come ha suggerito anche nelle nostre precedenti interviste Danilo Fragali. Il colore del 2025 sarà indiscutibilmente l’azzurro. Dalle versioni baby boy tenui al ceruleo, la tinta di stagione è perfetta da mixare sia con i colori scuri classici come il nero, il marrone e il bordeaux che con bianchi, beige e altre nuances pastello.

Ma sono molte le novità che si posso trovare tra le proposte di Level: la maglieria sofisticata offre un mix di comfort e stile, le borse e gli zaini sono diventati elementi fondamentali per completare il look, senza dimenticare la scelta delle scarpe che deve orientarsi verso sneakers o mocassini, con un’attenzione particolare al design e alla comodità.

Tante opportunità da non farsi sfuggire.