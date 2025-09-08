Level Store arricchisce l’offerta con due nuovi marchi: arrivano Marella e Sartorio

Level, punto di riferimento per lo shopping di qualità in città, amplia la propria proposta nel negozio di Corso Gelone 37A accogliendo due marchi di prestigio: Marella, dedicato al mondo femminile, e Sartorio, espressione dell’eleganza maschile.

Con questa scelta, Level conferma la sua vocazione a interpretare le esigenze di uno stile contemporaneo e raffinato, offrendo ai propri clienti collezioni che coniugano qualità dei materiali, ricerca stilistica e attenzione ai dettagli.





Marella, brand iconico del gruppo Max Mara, porta a Siracusa un universo femminile e un patrimonio di eleganza contemporanea che affonda le radici nel lusso italiano, fatto di linee moderne, colori raffinati e capi versatili pensati per accompagnare la donna in ogni momento della giornata: dal lavoro al tempo libero, fino alle occasioni speciali. Marella combina materiali di pregio e linee chic, ideali per passare con eleganza dalla quotidianità al tempo libero fino agli eventi più esclusivi.

Sartorio, brand del gruppo Kiton, rappresenta l’eccellenza della moda uomo made in Italy, con collezioni che spaziano dal formale al casual chic, sempre con un’attenzione sartoriale che valorizza lo stile personale di chi le indossa.

L’arrivo dei due marchi rafforza ulteriormente l’identità di Level come spazio dedicato non solo alla moda, ma a un’esperienza di shopping completa e aggiornata, capace di dialogare con i trend internazionali senza perdere il legame con il gusto e le esigenze locali. Per Siracusa e provincia ricordiamo che Level presenta in esclusiva i capi di Herno, Fay, C.P. Company, Polo Ralph Lauren, Jacob Cohen o Incotex, solo per citare alcuni esempi.

Level invita i clienti a scoprire in store le nuove collezioni, segnando così l’inizio di una nuova stagione di eleganza e stile.