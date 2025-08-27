L’ex Carcere Borbonico a Siracusa diventerà un museo-albergo: c’è l’interesse di grossi gruppi internazionali

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza dell’ex Carcere Borbonico a Siracusa. Non solo la bonifica dell’area e la sostituzione delle reti nella recinzione esterna per evitare che qualcuno, abusivamente, possa entrare, ma anche un intervento più solido così da avviare e portare a termine la procedura di dissequestro dopo oltre 4 anni.

L’ex carcere Borbonico, infatti, è stato ufficialmente venduto per 3,8 milioni di euro lo scorso anno. Più volte messo all’asta tra i beni dell’ex Provincia regionale di Siracusa, lo storico immobile in Ortigia è stato aggiudicato alla società Tas che deve recuperare la struttura fatiscente (a giorni il progetto dovrebbe essere presentato agli enti competenti) e, dopo averla ristrutturata, potrà utilizzarla quale struttura ricettiva. O rivenderla, considerato che nel frattempo è emerso l’interesse di più gruppi internazionali all’acquisizione, non appena si sarà concluso l’iter.





La struttura storica di Ortigia sarà quindi un museo albergo di alta fascia in grado di mostrare cosa fossero le carceri borboniche e si procederà prevalentemente con un restauro conservativo in grado di ridare vita all’intera zona, considerando che è prevista anche la la riqualificazione delle aree limitrofe.

Realizzato tra il 1849 e il 1854, il monumento è chiuso al pubblico dal terremoto di Santa Lucia a dicembre del 1990. Era il febbraio del 2021, infatti, quando “a casa cu n’occhiu” (la casa con un occhio), subì la misura preventiva perché secondo gli inquirenti era a rischio crollo e per “lo stato di abbandono dell’immobile e il grave deterioramento determinato dalla persistente omissione dei lavori necessari alla sua messa in sicurezza e dell’adozione di qualsivoglia provvedimento volto a evitarne il degrado”. L’Organismo di liquidazione, presieduto dal prefetto Filippo Romano, ha poi accettato la proposta dell’azienda convinto che solo in questo modo si potranno risollevare le sorti di una struttura che si ammalora giorno dopo giorno. E adesso si avvicina il giorno della rinascita.