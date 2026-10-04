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L’ex sindaco di Lentini Saverio Bosco torna nel Pd: “una nuova partenza”

di Giulio Perotti ·
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Bosco Pd Lentini

Saverio Bosco torna ufficialmente nel Partito Democratico. L’ex sindaco di Lentini lega il rientro alla volontà di impegnarsi nel presente “contro populismi e nuovi “medioevalismi”“.

Il suo ritorno, secondo il segretario provinciale del Pd Piergiorgio Gerratana, si inserisce nel lavoro di rinnovamento e di unità avviato all’interno del partito in provincia di Siracusa.

Il lavoro di squadra avviato in questi ultimi anni comincia a dare i suoi frutti“, afferma Gerratana, sottolineando come un’intera generazione politica, cresciuta nella militanza e in un impegno ventennale fatto di studio, lealtà e amicizia, sia pronta e consapevole di poter guidare “il processo di rinnovamento e di unità avviato dentro il Partito Democratico“.

Per il segretario provinciale, proprio l’unità ha consentito di ottenere “risultati positivi e vittorie” a Carlentini, Lentini, Floridia e Solarino, indicati come esempi da seguire anche negli altri territori.

Gerratana cita invece Pachino come esempio negativo, sostenendo che le divisioni abbiano determinato una sconfitta che “non è stata solo del Pd, ma, visti i risultati dell’attuale compagine amministrativa, è stata una sconfitta per l’intera città“.

Questo è il Partito Democratico su cui sto lavorando da un anno e mezzo: qualità, idee e consenso elettorale per ritornare protagonisti e affrontare le sfide su tutti i livelli istituzionali“, conclude Gerratana.

Saverio Bosco rivendica il ritorno nel partito come una scelta legata al presente e ai valori politici che, afferma, hanno accompagnato il suo percorso.

Torno ufficialmente nel Partito Democratico: non per nostalgia, ma per un impegno concreto nel presente contro populismi e nuovi “medioevalismi”“, dichiara.

Ritrovo qui i miei valori di sempre – aggiunge Bosco – la difesa della democrazia, dei diritti e dei più deboli“, valori che, spiega, sono stati “rafforzati dall’esperienza di Lentini”.

Bosco richiama inoltre “la sintonia con il lavoro del senatore Antonio Nicita per il territorio” e il legame con “gli amici e i compagni di strada da oltre vent’anni” come Piergiorgio Gerratana e Salvo Genovese.

Per me non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza“, conclude l’ex sindaco di Lentini.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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