L’ex sindaco di Priolo Rizza parla dopo l’assoluzione: “Dopo 13 anni, ritrovo dignità e speranza”

La Corte d’Appello di Catania ha assolto 11 imputati coinvolti nell’inchiesta Qualunquemente, avviata oltre dieci anni fa dalla Procura di Siracusa. L’indagine, che ruotava attorno al Comune di Priolo all’epoca guidato dal sindaco Antonello Rizza, contestava ipotesi di voto di scambio e concussione. La sentenza ribalta il verdetto di primo grado del 2019, quando il Tribunale di Siracusa aveva condannato 10 persone e assolto altri 6 imputati. Secondo l’accusa, l’allora primo cittadino – con la complicità di assessori e dirigenti comunali – avrebbe concesso sussidi a chi non aveva requisiti per garantirsi consensi elettorali alle Regionali 2012 e alle Amministrative 2013. Veniva contestato anche un presunto favore a Carlo Auteri, oggi deputato regionale della Dc, riguardo l’organizzazione del Carnevale 2013. Già in primo grado, tuttavia, quella tesi era stata rigettata dai giudici.

L’ex sindaco di Priolo, assolto in Appello dopo la condanna di primo grado, ha commentato la decisione parlando di “un pezzo di vita frantumato”: “Dopo 13 anni non è facile realizzare quello che è accaduto. Questa sentenza mi restituisce dignità e onore, non solo a me ma anche alla mia famiglia. È stato il crollo di un castello accusatorio che ha pesato enormemente sulla mia vita personale e politica”.

Rizza ha ricordato i numerosi procedimenti giudiziari che lo hanno visto coinvolto negli ultimi anni: “Dal 2016 al 2017 ho affrontato quattro processi, sempre conclusi con assoluzioni, salvo un caso con condanna a un anno e due mesi con pena sospesa, ora in Appello e forse vicino alla prescrizione. Non un normale controllo, ma una vera e propria caccia all’uomo”.

Alla domanda su un suo possibile ritorno diretto in politica, Rizza non chiude la porta, ma sottolinea la complessità della decisione: “Io amo la politica, ma candidarsi non è una scelta individuale. Entrano in gioco la famiglia e le responsabilità enormi che comporta guidare un’amministrazione. La domanda vera è se i cittadini sono pronti a una rivoluzione, a chiedere risposte collettive e non solo personali. Se lo fossero, l’impegno da parte mia non mancherebbe”.

Guardando indietro, Rizza ammette di aver pagato la sua natura “semplice e ingenua”: “Ho pensato che bastasse il lavoro fatto per Priolo, dalla riqualificazione ai servizi, per essere al riparo da certe accuse. Non è stato così. Ma continuo a credere che i cambiamenti nascano dal basso, coinvolgendo i cittadini. Non sono riusciti a farmi cambiare idea: resto un sognatore con i piedi di piombo”.