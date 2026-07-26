Lexus Tennis Cup 2026: Siracusa chiude l’unica tappa siciliana del circuito nazionale

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Si è conclusa al TC Match Ball di Siracusa l’unica tappa siciliana della Lexus Tennis Cup 2026, il circuito amatoriale nazionale dedicato ai tennisti delle categorie Over 18 (classifiche 4.NC – 3.4), che ogni anno attraversa alcuni dei circoli più prestigiosi d’Italia.

L’appuntamento, organizzato da Lexus Siracusa TD Car, unica concessionaria Lexus in Sicilia, ha richiamato nel weekend numerosi appassionati, confermandosi un’importante occasione di sport, condivisione e valorizzazione del territorio.

Al termine di tre giornate di incontri, a conquistare il titolo della tappa siracusana sono stati Paola Santoro e Davide Panarello, che grazie a questo risultato accedono alla Finale Nazionale della Lexus Tennis Cup, in programma al Foro Italico di Roma, con la possibilità di vivere anche l’esperienza delle Nitto ATP Finals 2026 di Torino.

Nel corso della manifestazione si sono alternati incontri di alto livello tecnico e momenti dedicati alla passione per il tennis, in perfetta sintonia con i valori che Lexus promuove attraverso il proprio impegno nello sport: eccellenza, precisione, determinazione e ricerca continua del miglioramento.

La tappa di Siracusa, che si è svolta da venerdì 24 a domenica 26 luglio, rappresenta una delle 26 date del calendario nazionale della Lexus Tennis Cup 2026 e conferma ancora una volta il forte legame tra il marchio Lexus e il mondo del tennis, offrendo agli appassionati un’esperienza che va oltre la competizione sportiva.

Tre giornate di competizione, passione e fair play hanno caratterizzato la tappa siracusana, offrendo ad atleti e spettatori un’esperienza all’insegna della qualità organizzativa e dei valori condivisi tra Lexus e il mondo del tennis.