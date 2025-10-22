L’Hangar Dirigibili di Augusta apre al pubblico per tre weekend con Le Vie dei Tesori

Oggi, alle 11, il Parco Hangar Dirigibili – ex Idroscalo di Augusta ha aperto le porte per un Open Day dedicato alla riscoperta e valorizzazione di uno dei luoghi più iconici della storia industriale siciliana.

L’iniziativa è promossa dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, insieme al direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Servizi Territoriali di Catania, l’architetto Silvano Arcamone. L’obiettivo è presentare alla cittadinanza i progressi e le prospettive del progetto di recupero del sito, simbolo dell’identità storica e culturale della città.

All’appuntamento saranno presenti i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio – proprietaria dell’Hangar –, del Comune di Augusta, della Fondazione Le Vie dei Tesori, insieme agli studenti del Liceo Megara e dell’Istituto Arangio Ruiz, oltre a associazioni e cittadini.

L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le attività di restauro e valorizzazione in corso e per scoprire i piani futuri che mirano a restituire l’ex Idroscalo alla fruizione pubblica, trasformandolo in un polo culturale e turistico di eccellenza.

L’Hangar, costruito in cemento armato tra il 1917 e il 1920 dalla Regia Marina, poco prima della fine della Prima Guerra mondiale, è considerato un capolavoro di ingegneria militare. Un tempo ospitava dirigibili e idrovolanti, testimoniando l’innovazione tecnologica di un’epoca che guardava al cielo e al mare come nuovi orizzonti strategici.

Oggi, visitare l’ex Idroscalo significa fare un viaggio nel tempo. Il sito sarà infatti aperto al pubblico per tre weekend, nell’ambito della rassegna “Le Vie dei Tesori”, dal prossimo sabato fino al 9 novembre. Un’occasione imperdibile per scoprire, attraverso visite guidate e percorsi immersivi, un luogo dove la memoria storica si intreccia con i progetti di rinascita del territorio.